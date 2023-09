Schattige loopfietsenraces zijn voltreffer

De loopfietsenraces die tijdens de Verkeershappening in de Zwanestraat georganiseerd werden, zijn een voltreffer geworden. De deelnemende kinderen van 2 tot en met 5 jaar mochten per leeftijdscategorie aantreden en dat leidde tot schattige taferelen. Schepen Joost Cuvelier fungeerde als starter met dienst luidop aftellen van tien tot nul en vanaf dan mochten de jongens en meisjes op hun loopfietsje hun gang gaan. Hier en daar viel een helm wel een beetje te groot uit (zie het tweede jongetje van links op de foto), maar dat kon de pret niet drukken. De weersvoorspellingen zagen er aanvankelijk niet zo best uit, maar het bleef lekker droog. Ideaal voor loopfietsrennertjes! (foto JS)