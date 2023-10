Schattig! Gezin van Isabelle (47) breidt uit met maar liefst 14 kleine bordeauxdogpups: “Kon mijn oren niet geloven”

Groot babynieuws uit Pittem! In d’Oude Posterie, een kleine hondenkwekerij in de Posterijlaan, zijn maar liefst veertien Bordeauxdogpups geboren. “Dit is heel uitzonderlijk, gewoonlijk zijn het er maar half zoveel”, klinkt het bij de familie.

“Een week oud zijn ze nu en ze stellen het zeer goed”, zegt Isabelle Martin (47). Samen met haar man Christof Van Hauwaert (54) en dochter Chanel (15) kweekt ze al een zestal jaar Bordeauxdogpups. “Ik ben zot van hondjes, vooral van dit ras. Wanneer ze volwassen zijn zien ze er heel bombastisch uit, maar met een ontzettend lief karakter.”

(lees verder onder de foto)

Het is nu vooral belangrijk dat de pups een goede thuis krijgen. © CS

Voor puppy-ouders Ta’Bleaux (3) en Bert Borre (1) was het de eerste zwangerschap, en meteen een heel succesvolle. “Ik kon mijn oren niet geloven toen de dierenarts liet weten dat er maar liefst veertien kleine pups waren”, zegt Isabelle. “Voorheen hebben we al een aantal keer gekweekt met andere Bordeauxdogs, maar toen waren het er nooit meer dan acht. Veertien kleintjes is echt heel uitzonderlijk. In het Guinness Book of World Records staat het aantal op achttien, dus we zaten er niet zo heel ver van.”

Goeie thuis gezocht

De pups zijn nu een week oud en stellen het zeer goed. In hun eerste week hebben ze hun geboortegewicht van 350 gram al bijna kunnen verdubbelen. Al valt de verzorging van de kleine pups niet te onderschatten. “Omdat het er zoveel zijn, moet het voederen altijd in twee keer gebeuren”, zegt Isabelle. “Ook ’s nachts moeten we elke twee uur opstaan om ze te verzorgen. Maar we doen het met volle overgave, want het is zo’n plezier om ze te zien ontwikkelen in die eerste weken, niet alleen van lichaam maar ook van karakter.”

Nu zijn ze nog even te jong, maar over enkele weken zijn de pups beschikbaar voor verkoop. “We hebben al een vijftal reserveringen”, zegt Isabelle. “Vereisten voor de nieuwe familie hebben we niet, zolang ze maar in een goeie thuis belanden, waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen.” (Chelsea Smet)