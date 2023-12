Schat aan Vlaamse kerstliederen op ‘U zijt wellekome’ in Oostende

In de kapel van het monasterium Zonnelied van de Zusters Clarissen organiseerde het Davidsfonds Oostende op tweede kerstdag de kerstsamenzang ‘U zijt wellekome’. Een schat aan bekende Vlaamse kerstliederen werden samen gezongen in een goed gevulde kapel.

‘U zijt wellekome’ is een gelegenheid om nog eens samen de oude Vlaamse kerstliederen te zingen. Aan de hand van een keuze uit het rijke aanbod aan liedjes werd het kerstverhaal gezongen: van Maria die zoude naar Bethlehem gaan tot Er kwamen drie koningen. De aanwezigen konden meezingen met een 20-tal gekende kerstliederen. Elk lied werd vooraf ingeleid met een korte uitleg over onder meer de historische oorsprong ervan. De toegang was gratis, maar de aanwezigen konden wel een vrije bijdrage doen aan TEJO Oostende (Therapeuten voor Jongeren), een organisatie die laagdrempelige therapeutische hulp biedt, gratis, anoniem en onmiddellijk, aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Dat gebeurt in de Kaaistraat 11 in Oostende.

(BVO)