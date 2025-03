Schandaal is niets nieuws voor scholen voor zorgkundigen: “Oudermishandeling maakt deel uit van ons lessenpakket”

De politie is een onderzoek gestart naar schokkende feiten waarvan de bewoners van een woonzorgcentrum in Oudenaarde, maar ook van zorginstelling De Branding in Kortrijk het slachtoffer werden. “Het thema is nu plots heel actueel, maar zeker niet nieuw”, klinkt het bij enkele scholen waar een zorgopleiding wordt gegeven.

De voorbije week kwam aan het licht dat bewoners van een woonzorgcentrum in Oudenaarde, maar ook van de Kortrijkse zorginstelling De Branding waar mensen met een beperking verblijven, geslagen en vernederd werden. Wandaden die bovendien gefilmd werden en online gedeeld, door stagiairs en jobstudenten.

Vera Wouters staat dertig jaar voor de klas in VTI Zeebrugge als leerkracht pedagogisch handelen voor de opleiding verzorgende/zorgkundige en is stagebegeleidster. “Door wat nu naar buiten gekomen is, is het thema plots heel actueel, maar voor ons zeker niet nieuw”, zegt ze. “Ouderenmishandeling is al een hele tijd een thema dat aan bod komt in de opleiding zorgkunde. We tonen de leerlingen daarbij beeldmateriaal, leren hen aanwijzingen herkennen, wie gemakkelijke slachtoffers kunnen zijn en kaarten aan welke houding ze daarbij als zorgkundige kunnen innemen. Oudermishandeling kwam dit leerjaar al aan bod, maar ik heb het er deze ochtend niettemin nog eens over gehad met enkele leerlingen naar aanleiding van het nieuws. Het gaf hen de kans om even te reageren op wat ze ook zelf ondervinden in het werkveld, en om vragen te stellen naar hoe te reageren op een collega die bijvoorbeeld wat bruter te werk gaat.”

Preventie voor sociale media

Ynte Weyts, directeur van SO Groenhove in Waregem, ving wel al geschokte reacties op het schandaal op onder zijn leerkrachten. “Maar de leerlingen zelf zijn er niet erg mee bezig”, meent hij. “Ik denk ook dat dergelijke toestanden binnen elke situatie kunnen ontstaan. Het gebruik van sociale media en smartphones heeft een enorme impact op het maatschappelijk gebeuren.”

Dat jongeren minder respect voor ouderen zouden hebben dan vroeger wimpelt hij kordaat af. “Dat geloof ik niet. Wat gebeurde is buiten proporties, en kan in elke sector voorvallen. Maar door het gebruik van sociale media en de mediatisering verspreidt het zich sneller.”

“Bij ons op school wordt daaraan dan ook veel aandacht besteed: we werken rond het gebruik van sociale media, hoe zich daar te gedragen, welke gevolgen het kan hebben om er mee bezig te zijn… Preventie is heel belangrijk op dat vlak. Het is ook een boodschap die we meekrijgen uit het werkveld: voor sommige stageplaatsen, zeker in de zorg, ondertekenen de leerlingen nu al vooraf een document waarbij ze hun gsm in de locker laten tijdens de werkuren. Zodat ze enerzijds niet worden afgeleid, maar ook opdat dergelijke situaties als in Oudenaarde niet kunnen gebeuren.”

Knelpuntberoep

Vera Wouters heeft de voorbije dertig jaar toch een evolutie gemerkt. “Het is een feit dat de maatschappij in het algemeen verhardt”, meent ze. “Ik hoor van studenten dat het beeld dat andere jongeren van deze studierichting hebben niet bepaald positief is. Ze lijken te denken dat de job niets anders inhoudt dan het achterste van bejaarden af te vegen, om het scherp te stellen. Of ze zien ouderen louter als mensen die constant zorg nodig hebben. Dat beeld is heel eenzijdig. Maar zorgkunde is echt een knelpuntberoep geworden, wat het niet was toen ik begon. En doordat er zoveel mensen te kort zijn voor dit beroep, worden ze ook heel gemakkelijk aangenomen. Of worden er noodgedwongen jobstudenten zonder de nodige kennis of ervaring ingeschakeld. Met als gevolg dat het niet allemaal mensen zijn met de juiste motivatie en het ‘hart’ om dit beroep uit te oefenen. De spanning die teweeggebracht wordt door het tekort aan personeel en de hoge werkdruk maakt het risico op mistoestanden dan ook groter”, besluit ze.