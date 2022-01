Schakelwoningen op hoek Veurnestraat – Switch Road

Het straatbeeld op de hoek van de Veurnestraat met de Switch Road ondergaat straks een grondige facelift. Regionaal ontwikkelaar Art of Building is er gestart met de bouw van vier grondgebonden schakelwoningen.

Voor het vernieuwende projectconcept ging men de mosterd halen in het binnenland, waar in gelijkaardige Limburgse steden en gemeenten het begrip schakelwoning al veel langer een hit is. “Heel concreet gaat het over de bouw van drie comfortabele woningen met daaraan gekoppeld een vierde woning, met aparte gelijkvloerse ingang, een slaapkamer met badkamer op de eerste verdieping en een soort loft op de tweede verdieping”, zegt medeontwikkelaar Filip Maekelberg. “Er ontstaat in dergelijk concept dus een beperkte gemeenschap, waarbij de tweede verdieping deels bovenop de andere woningen wordt gebouwd en er dus een stukje gemeenschappelijk dak ontstaat.”

De term ‘appartement’ is wat onrecht aandoen aan het concept, vinden de ambassadeurs van deze woonvorm, het is wat tussenin. Vanuit de bijhorende garage is zelfs een privatieve lift voorzien met toegang tot de eerste en tweede verdieping van die vierde woning. Wat straks verrijst, is een strakke eigentijdse bouw, met een carport en een garage geïntegreerd aan de zijde Veurnestraat en twee parkeerplaatsen aan de kant van de Switch Road.

“Het resultaat zal beantwoorden aan de huisfilosofie van Art of Building, dat al langer aan ontwikkeling doet binnen de brede regio: projecten met meerwaarde en gebouwen met finesse zorgen voor buurten met uitstraling en een bijzondere woon- en leefervaring. Daarbij zijn duurzaamheid, transparantie en correcte informatie bovendien van kapitaal belang”, aldus Jurgen Buseyne.

“We geloven sterk dat ook Poperinge klaar is voor deze vernieuwende woonvormen. De verschillende contacten met geïnteresseerden sterkt ons in die overtuiging”, vertelt bestuurder Jurgen Buseyne, ook zaakvoerder van B&V Project uit Poperinge.

“De ligging is ook hier strategisch, netjes in de Poperingse stadsrand, op wandelafstand van de Markt, en met een vlotte ontsluiting in verschillende richtingen. Onderwijs, shoppen en ontspanning, allemaal in de nabijheid. Met deze energiezuinige nieuwbouwappartementen dragen we alvast bij aan wat meerwaarde in het kwalitatieve nieuwbouwsegment in de Poperingse regio en dat is het opzet”, besluit Jurgen Buseyne. (AHP)

Meer info over Residentie Switch en de andere projecten van Art of Building via www.art-of-building.be of info@art-of-building.be.