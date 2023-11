Schaatspiste, verkeersvrije zone én vuurspektakel tijdens eindejaar in Tielt

Op 8, 9 en 10 december strijkt de kerstmarkt van de Tieltse Middenstand en Ondernemingen opnieuw neer aan de Hallentoren. Het belooft een sfeervolle markt te worden met opvallend veel nieuwigheden dit jaar. Zo krijgt het Alexianenplein een ecologische schaatspiste, zal de noordelijke kant van de Markt verkeersvrij worden én zorgt het Gildhof voor een vuurspektakel aan de Europahal.

Het is de eerste keer dat er geschaatst kan worden tijdens de kerstmarkt, maar het gaat voor alle duidelijkheid niet om een échte ijspiste. “Het gaat om een ecologisch en budgetvriendelijk alternatief waarbij geschaatst kan worden op kunststofplaten”, legt schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Telt) uit.

“Water of elektriciteit komt er dus niet aan te pas. Een grote energieverslindende ijspiste lijkt ons in deze tijden een minder verstandige keuze. Die manier van schaatsen werd in de nasleep van de energiecrisis trouwens al door verschillende Vlaamse steden en gemeenten geïntroduceerd. De piste van 10 op 10 meter komt op het Alexianenplein en zal het hele weekend gebruikt kunnen worden. Het wordt een leuk extraatje tijdens de kerstmarkt, vooral voor de kinderen. Wellicht gaan we met tijdssloten werken volgens leeftijd.”

Verenigingen

De kerstmarkt zelf wordt opnieuw in goede banen geleid door de Tieltse Middenstand vzw. “We verwachten net als ieder jaar minstens 25 kraampjes. Al kunnen standhouders en verenigingen zich nog steeds aanmelden”, aldus Claude Taelman van het kerstmarktcomité. “Als er veel inschrijvingen zijn, bestaat de kans dat we met de standjes uitbreiden richting Alexianenplein, al ligt dat nog niet vast. Feit is dat heel wat verenigingen straks opnieuw hun kas zullen kunnen spijzen met eet- en drankstandjes, terwijl we ook standjes van enkele lokale creatieve geesten gaan verwelkomen.”

Op vrijdag wordt gestart met een after work vanaf 18 uur, al staat de officiële opening van de kerstmarkt opnieuw gepland op zaterdag om 16 uur. Op zondag zal je er vanaf 14 uur terechtkunnen. “Ik ben erg blij te kunnen zeggen dat de knip tussen de Bruggestraat en de Ieperstraat open gaat”, gaat Claude verder. “Dat kon ook moeilijk anders, want de Hoogmarkt (een officieuze benaming voor het noordelijke deel van de markt, red.) wordt verkeersvrij gemaakt tijdens de kerstmarkt. Daar zal iedereen wel bij varen, want zo zal alles ook een heel pak veiliger zijn voor spelende kinderen.”

Meer ruimte

Schepen Goossens bevestigt dat. “Wie vanuit de Bruggestraat komt, zal niet richting Hallentoren kunnen rijden, maar moet naar rechts afslaan. En dat betekent dat we de knip tijdelijk openen. Door de kant van de KBC-bank verkeersvrij te maken, creëren we veel meer ruimte voor de kraampjes. In het verleden is er nog voor gekozen om de kraampjes richting Tramstraat uit te breiden, maar dat bleek achteraf niet voor herhaling vatbaar.”

Shoppingzondagen

Maar er is meer. Zondag 10 december wordt namelijk meteen ook de eerste van vier winterse shoppingzondagen op rij. “Op 10, 17, 24 en 31 december zullen de winkels in het kernwinkelgebied open zijn”, zegt Pieter Breyne van Shopping Tielt.

“We geven het startschot op 10 december en dat is meteen de ideale gelegenheid om na het shoppen iets te gaan drinken op de kerstmarkt. Onze ambassadrice Justine De Jonckheere zal trouwens ook van de partij zijn op zondag. Net als bij Tielt Boulevard rekenen we op veel belangstelling. We zorgen voor een photowall en iedereen die dat wil zal met Justine op de foto kunnen gaan.”

De kerstmarkt wordt bovendien ook in stijl afgesloten. Straatanimatie vanwege het stadsbestuur zal er dit jaar niet zijn, want de schaatspiste komt in de plaats van de straatartiesten. Maar ook Cultuurcentrum Gildhof draagt voor het eerst een flink steentje bij. Bij de opening van het nieuwe cultuurseizoen trok het cultuurseizoen naar het koetshuis van Huis Mulle met een expo en op 10 december wordt dus opnieuw buiten de muren van het Gildhof getreden, dit keer met een vuurshow.

Spektakel

“Een bewuste keuze om de drempel te verlagen en om het ruime publiek meer te betrekken”, zegt Grietje Goossens.

“We hadden de show in eerste instantie wat dichter bij de kerstmarkt willen doen, maar de artiesten hebben veel ruimte en een vlak oppervlak nodig, waardoor we uitwijken naar ‘de put’. Spektakel verzekerd.”