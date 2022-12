Schaats- en betredingsverbod van het ijs in Kuurne

Zonet heeft het gemeentebestuur van Kuurne via sociale media een oproep gelanceerd dat er, zoals in diverse omliggende steden en gemeenten, een algemeen schaats- en betredingsverbod van kracht is om het ijs op vijvers en open watervlaktes te betreden op zijn grondgebied.

“Om ongevallen te vermijden roepen we vanuit de gemeente op om zeker de gracht gelegen rondom hoeve Vandewalle en het water in de groene long en het Vlaspark niet te betreden wegens levensgevaarlijk, hoe aanlokkelijk dit ook is”, waarschuwt Burgemeester Francis Benoit.

“Ik merkte op dat ook onze collega’s uit Kortrijk, Lendelede en Zwevegem hetzelfde deden. Het ijs oogt sterk genoeg, maar metingen wezen reeds uit dat dit zeker niet het geval is. Ook de hulpverleningszone Fluvia drukte reeds zijn bezorgdheid uit, gezien er ook reeds schaatsers werden gespot op het kanaal Kortrijk – Bossuyt.”

Wie het schaats- of betredingsverbod van het ijs niet respecteert, riskeert een gasboete.