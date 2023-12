Scan voor levenslang wonen in de eigen woning gelanceerd in Brugge

De stad Brugge lanceerde vandaag de woonscan ‘Lang zal u wonen’.

“Deze scan neemt je woning en buurt onder de loep en focust op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Na het beantwoorden van een online vragenlijst ontvang je een gedetailleerd rapport met een score voor je eigen woning en met aanbevelingen om eventuele obstakels aan te pakken”, licht schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon toe. “Op basis hiervan kunnen bewoners beslissen om hun woning aan te passen aan hun toekomstige noden als bejaarde. Op die manier kunnen ze in hun aangepast huis of appartement blijven wonen.”

De verwachting is dat er in Brugge zo’n 2.000 mensen de woonscan zullen invullen over een periode van één jaar.