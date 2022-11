Scale-up met Kortrijkse roots wint prestigieuze designprijs met deken op maat van rolstoelgebruikers

My Add On wint voor de tweede keer een Henry van de Velde award. Dit keer met MyBlanket, een deken dat rolstoelgebruikers beschermt tegen regen en wind. Wat MyBlanket zo innovatief maakt, is dat ze die kunnen aandoen zonder hulp of rechtstaan.

De “Oscars van design in Vlaanderen”, zo wordt de Henry van de Velde award wel eens omschreven. Onder de winnaars: My Add On, de scale-up van Industrieel Ingenieur Ontwerper en ondernemer Marie Van den Broeck uit Aalst. Ze richtte het bedrijf op als student-ondernemer en bedacht de producten in de Kortrijkse co-creatiehub Hangar K. Het valt in de prijzen in de categorie ‘Consumer’ met MyBlanket, een trendy regendeken om de benen te beschermen op de rolstoel. Het deken werd volledig met input en feedback van rolstoelgebruikers gemaakt. “Een grondige analyse van de noden en mogelijkheden van de doelgroep resulteerde in een eenvoudig, ergonomisch en slim bedacht concept”, aldus de professionele jury.

“Ik voel me vereerd. We willen in de eerste plaats het verschil maken voor onze gebruikers. Deze award is voor ons een extra erkenning”, zegt Van den Broeck. “Onze productontwerper Jesse werkte het eerste prototype uit. Samen namen we elk detail onder de loep om het onze gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken. We gingen op zoek naar de beste materialen, van stoffen tot ritsen tot zelfs de klikgespen”, voegt Marie toe.

© GF

Het had niet veel gescheeld of ze had het project niet ingediend voor de award. “De week voor de deadline ontmoette ik tal van MyBlanket-gebruikers op de Revabeurs (n.v.d.r.: Revalidatiebeurs in Gent). Hun talrijke bedankjes trokken me over de streep. Zelfstandig naar buiten gaan bij kans op regen was vroeger niet mogelijk voor hen. Nu kan dat wel, dankzij de MyBlanket die ze snel zelf kunnen aandoen. Rechtstaan uit de rolstoel is helemaal niet nodig. De MyBlanket beschermt hen dus niet alleen tegen de regen, maar geeft hen vooral hun vrijheid terug. Dat gaf de doorslag om het project in te dienen”, vertelt Van den Broeck vol trots.

Ondertussen zit het ontwerp van drie andere varianten (Kids, XL en handbike) in de eindfase.