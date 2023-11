Sauteuse Beach Challenge in Oostduinkerke op 5 november

Op zondag 5 november is er de mountainbike strandrace Sauteuse Beachchallenge. De organisatie is in handen van Sandman Events. Ze gaan op zoek naar een opvolger van Jasper Dejaegher. Die won toen voor Klaas Vantornout en Richard Jansen.

“Je kan kiezen tussen 22 en 44 kilometer”, vertelt Romeo Glorie van Sandman Events.

Samen met Wim Fierens, Jeffrey Taverne en Joachim Trybou organiseert hij zondag de Sauteuse Beach Challenge. “Het zijn telkens rondes van 11 kilometer, grotendeels op het strand maar er zijn ook een vijftal zogenaamde beach exits. Zo ga je even van het zand ter hoogte van de klok, Windekind, Sycod en bij de start -en aankomstzone. Er is weer een mooi deelnemersveld met verschillende profrenners ingeschreven. In onze topjaren zaten we rond de 400, nu zullen we wellicht uitkomen op 250 à 300 mountainbikers. We starten om 12.30 uur, aangezien we rekening moeten houden met de getijden. Dat is het ideale moment om te starten. Om 15.15 uur voorzien we de podiumceremonie en een kwartier later is de race gedaan. Zelf heb ik ook nog meegedaan aan strandraces, maar het is al even geleden. Volgend jaar zouden we graag eens meedoen aan Roc du Maroc.”

Andere evenementen

Sauteuse is hoofdsponsor van de beach challenge. “Dat is een restaurant uit Middelkerke. We organiseren deze strandrace sinds 2015. Daarnaast zijn er nog enkele jaarlijkse evenementen, denk ook bijvoorbeeld aan de triatlons van Veurne en Oostduinkerke. Dit is onze laatste activiteit van het kalenderjaar. In 2024 is er dan ons eerste evenement op 13 januari met de corrida in Lombardsijde. Verder willen we op 17 maart uitpakken met een nieuwe evenement: een halve marathon in een rechte lijn tussen de markt van Veurne en de markt van Nieuwpoort. De triatlon van Veurne verschuiven we naar juni, zodat het water al warmer heeft. Die van Oostduinkerke zal naar 29 september verhuizen”, geeft de 50-jarige Oostduinkerkenaar nog mee.