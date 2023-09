Saskia Vansteelant en Andrea Prezzi naar AWC of WK Agility in Tsjechië: “Het maximum eruit halen”

Saskia Vansteelant en Andrea Prezzi vertegenwoordigen begin oktober de Belgische vlag op het AWC in Liberec, Tsjechië. Saskia met Qeep up my amazing speed, een border collie reu in large klasse. Haar Pittemse trainingsbuddy en clubgenote uit hondenschool Habitus, Andrea Prezzi, wist zich te selecteren met honden Zoemm en Finn in small en medium klasse. Slechts drie teams halen de selectie per hoogteklasse.

“Het AWC is afgekort Agility World Championships, dus het WK”, opent Saskia Vansteelant (44) uit Zwevezele. “De selecties worden elk jaar moeilijker, waar top 5-honden soms binnen een halve seconde foutloos eindigen. Ongeveer 100 teams nemen deel aan de selecties en dit is reeds een selectie van de meest gemotiveerde handlers.”

Qeep is een border collie reu van bijna 6 jaar oud, op de top momenteel van zijn fysieke kunnen. Saskia en Qeep bereiden zich sinds 6 weken intensief op het WK voor. “Naast agility-gerichte training zorgen we eveneens dat we beiden conditioneel op punt staan”.

“Het AWC heeft plaats in Liberec Tjechië tussen 4 en 8 oktober. Het wordt georganiseerd in een grote venue ‘home credit arena’, waar een binnenpiste in kunstgras wordt aangelegd met gloednieuwe toestellen. Op donderdag en vrijdag zijn er de landen teamruns. Op zaterdag de individuele jumping en op zondag het individueel agility parcours. Een cumul tussen de jumping/agility parkoers zorgt voor de eindranking.”

“Zowel het competitieve gedeelte als het genieten moeten hand in hand gaan”

“Mijn kansen probeer ik reëel in te schatten. Het is een poule van heel goede honden en handlers, waarbij de eerste 10 soms binnen een seconde eindigen. We gaan met een mindset om het maximum eruit te halen. De ondergrond is voor Qeep moeilijker. Hij is een hond die heel erg op kracht loopt en bij dit type kunstgras heeft hij het hard om zijn bochten goed te houden. Ook hier proberen we aan te werken en houden we onze trainingen nu vaak op kunstgras om zijn stijl en techniek wat bij te schaven. Een top-10 is misschien mogelijk, maar dan moet alles goed gaan.”

Finn en Zoemm

“Mijn grootste doelstelling is om alles eruit te halen wat erin zit voor ons als team”, vertelt Andrea Prezzi (25) uit Pittem. “Hiermee bedoel ik mezelf en mijn honden. Voor Finn, mijn sheltie die meeloopt in de medium klasse, is dit zo veel mogelijk foutloos rondkomen. Hij kan geen tijden meer neerzetten om mee te draaien aan de top vanwege zijn leeftijd (11 jaar).” Het is uitzonderlijk dat een hond op die leeftijd nog zo fit is om zich te selecteren voor het AWC. Hiervoor is hij dan ook uitgebreid gecontroleerd door specialisten. Na het AWC zal hij genieten van zijn pensioen, een afsluiter van formaat dus voor hem.

“Met Zoemm, mijn sheltie die meeloopt in de small klasse, zou ik graag een top tien-plaats behalen. Ik verwacht dat we zeker de top 15 kunnen halen, maar ik daag mezelf graag uit om het nog beter te doen. Een volgende deelname is niet gegarandeerd, dus moeten we er nu 100 procent voor gaan. Zoemm is erg slim en atletisch met een grote drive en werklust, een supercombinatie voor deze sport. Zo kunnen we aan hoge snelheid erg technische sequenties in de parcoursen aan.”

Ook genieten

“Ik wil hierbij wel graag benadrukken dat ik ook de focus wil leggen op genieten. Zowel het competitieve gedeelte als het genieten moeten hand in hand kunnen gaan met elkaar. Een gezonde portie van beide is nodig.”

“De voorbereidingen startten in december 2022. Eerst voor de selectiewedstrijden en daarna voor het AWC zelf. De nodige vaardigheden zitten er dus in, zonder dat we de laatste maanden te intensief moeten trainen. De laatste twee maanden is het vooral focus op wedstrijdritme, fitness zodat de honden in topconditie zijn, onderhoud van de vaardigheden en rust. Het AWC is mentaal ook erg intensief voor een hond. Ze moeten dus fris aan de startlijn staan. Nog een leuk weetje is dat Finn de papa is van Zoemm. De zoon van Finn staat momenteel als reserve voor de medium categorie. De handler van Quake is mijn vriend Vincent Dewaele”, aldus Andrea.