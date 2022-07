Saskia opent nieuw gedeelte Burapark in Gits

Twee jaar nadat Saskia Buyse (41) het indoorspeeldorp Burapark lanceerde in Gits, opent ze op maandag 1 augustus een gloednieuw gedeelte. Daarin onder meer een funbowling en een tiental springkastelen. “In de toekomst willen we ook nog een minigolf en lasershooting uitbouwen, zodat zowel jong als oud zich volop kunnen uitleven op deze site.”

De Roeselaarse Saskia Buyse begon een achttal jaar geleden met het verhuren van springkastelen. Al snel ontstond het idee om een pop-upspeeltuin tijdens de zomervakanties te openen langs de Bruggesteenweg in Gits. Burapark werd geboren. In 2020 ruilde Saskia de weide langs de verbindingsweg tussen Roeselare en Torhout in voor een permanente locatie. Burapark palmt sindsdien het voormalige pand van dierenzaak Schellens langs diezelfde Bruggesteenweg in. “Met Burapark richtten we ons de voorbije twee jaar vooral op kinderen tussen 2 en 10 jaar oud. We droomden ervan om ook iets voor de oudere jeugd en voor volwassenen te kunnen doen”, aldus Saskia.

Kans gegrepen

Toen Meubelen Membri en de Multishop hun twee aanpalende panden verlieten, besefte Saskia dat ze op de trein moest springen. “Het was vroeger dan verwacht, maar deze kans mocht ik niet laten glippen.” De voorbije maanden voerde Saskia serieuze werken door in de voormalige meubelzaak. Op maandag 1 augustus opent het nieuwe gedeelte de deuren. Jong en oud kunnen er zich voortaan uitleven tijdens een spelletje funbowling en er staan ook heel wat Arcade-games opgesteld. Aan de voorkant van het pand voorziet Saskia in een ruim zitgedeelte waar je gezellig iets kan drinken. “In het andere gedeelte bouwen we een springkastelendorp met een tiental springkastelen.”

De ambitie van Saskia is nog niet gestild. “Het is de bedoeling om ook de eerste verdieping van het gebouw op te knappen. Dan kunnen de speelmachines naar boven en kan er naast de bowling een minigolf komen.” In de toekomst zou Saskia ook graag een lasershooting onderbrengen in het pand waar de Multishop huisde. “Op die manier creëren we hier een grote recreatiesite. Ik denk dat er daar wel nood aan is in de regio rond Hooglede. Dit lijkt me ook een ideale locatie, met veel parking voor de deur.” Burapark is al de hele zomer open. Vanaf maandag kan je het nieuwe gedeelte ontdekken. “Het is tot nu toe iets kalmer in vergelijking met vorig jaar. Daar heeft het mooie weer zeker mee te maken. We hopen de komende maanden met het nieuwe gedeelte alvast veel volk naar hier te lokken.”