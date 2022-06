Saskia en Pieter bouwen huis voor mensen met beperking: “Nieuwbouw met doel”

De stad heeft een vergunning voor zeven wooneenheden voor beschermd wonen in het centrum van de stad goedgekeurd. Opmerkelijk: het gaat om een privé-initiatief met een sociaal doel.

Pieter Haesbrouck (47) en en Saskia Vanderhaeghe (46) zijn de gezichten achter de woning, die de naam Ravelijn zal dragen. Ze slaan de handen in elkaar met Sint-Idesbald, een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of kwetsbare achtergrond begeleidt.

Pieter werkt bij consultancybedrijf ARCH in Zaventem, maar in eigen streek is hij vooral bekend als één van de twee voorzitters van de lokale Unizo-afdeling. Saskia is dan weer actief als creatief therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het koppel woont met de kinderen Nieke, Noor en Korneel in de Droge Janstraat. Daar vlakbij, op de hoek met de Kortrijksestraat, hebben ze een oud huurhuis en aanpalende studio in eigendom. “Toen de vorige huurders er vertrokken kwam het idee om die 60 jaar oude woningen te slopen en te investeren in een nieuwbouwproject”, zegt Pieter. “Nieuwe flats leken een voor de hand liggende oplossing, maar daar waren er in onze ogen al genoeg van. Er moest toch iets zijn waarmee we aan dringender noden konden voldoen? Zo gingen we op zoek naar een alternatief met een iets grotere maatschappelijke meerwaarde. We merkten dat mensen met een verstandelijke beperking niet makkelijk een geschikte en betaalbare woning vinden. Nochtans zijn ze vaak prima in staat om, mits begeleiding, zelfstandig te wonen. Misschien moesten we dus zelf maar betaalbare huurwoningen voor die doelgroep bouwen.”

De nood aan de combinatie van wonen en begeleiding is hoog

Eind 2020 verstuurde het koppel enkele mails met die vraag naar organisaties in de streek. Niet veel later kregen ze al antwoord van Sint-Idesbald uit Roeselare. “Het toeval wil dat we al een eind naar extra huurwoningen in Izegem voor zorgvragers met een specifiek profiel zochten”, zegt Thierry Dooms, directeur volwassenenwerking van Sint-Idesbald. “De nood aan de combinatie wonen en begeleiding is hoog, en mensen met een beperking vinden niet gemakkelijk een huurwoning die betaalbaar is en waar ze echt zelfstandig kunnen wonen. In ons woonaanbod ontbrak nog iets: een locatie in Izegem en een woonvorm tussen zelfstandig wonen en groepswonen in. Het aanbod van Pieter en Saskia was voor ons de juiste mix: een eigentijds gebouw in het centrum van de stad, met zeven afzonderlijke flats en een gemeenschappelijke ruimte waar op regelmatige basis een begeleider van Sint-Idesbald langskomt. De bewoners hebben er hun eigen appartement, voor sociaal contact met hun buren kunnen ze terecht in de gemeenschappelijke gedeeltes van het huis.”

Heldere afspraken

“Bouwen met een sociale meerwaarde kost evenveel als gewoon bouwen”, vindt Pieter, “maar de voldoening is veel groter. Je draagt op een bescheiden en heel concrete manier je steentje bij aan een maatschappelijke uitdaging. En moeilijk is het niet. Het komt er vooral op aan om je er juist op te organiseren van bij de start. Gewoon samen heel heldere afspraken maken met alle betrokkenen.”

De initiatiefnemers stapten samen naar het stadsbestuur om het nieuwe concept voor te stellen. Ze kregen onmiddellijk enthousiaste reacties. “Midden april al kregen we van het college een principiële fiat en heldere bouwnormen voor het sociaal bouwproject”, zegt Saskia. “De medewerkers van Sint-Idesbald schoven mee aan tafel voor de briefing met onze architect. Die kon het ontwerp op die manier perfect afstemmen op de noden van de doelgroep.”

Onderling legden beide partijen de samenwerking vast in een intentieverklaring. Ook daarin stonden heldere afspraken. Pieter licht toe: “Niets is ingewikkeld: wij zijn de bouwheer, Sint-Idesbald begeleidt de bewoners en wijst toe. En het resultaat moet zijn dat mensen met een (verstandelijke) beperking tegen een haalbare huurprijs zelfstandig kunnen wonen in een volwaardig eigen appartement.”

Pieter en Saskia willen het bouwproject tegen de zomer van 2023 klaar hebben. Intussen hopen ze dat het initiatief in Vlaanderen navolging zal kennen. “Veel eigenaars aarzelen om te investeren in een oud gebouw, en zien op tegen de verhuurperikelen. Tegelijk zijn specifieke doelgroepen en de organisaties die hen begeleiden heel hard op zoek naar nieuwe soorten woonvormen. Wij willen aantonen dat je beide noden kan samenbrengen in wat wij een privaat-sociaal woonproject noemen.”