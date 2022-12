SartoTV legt nieuwjaarswensen kinderen vast

Voor het 33ste jaar op rij gaf SartoTV kinderen de kans om hun nieuwjaarsbrief te komen voorlezen voor de camera.

Die wensen zullen op nieuwjaarsdag te zien zijn op de televisies van het Sint-Andriesziekenhuis en WZC Samen. Na twee jaar wensen via ingestuurde filmpjes, draaiden de camera’s deze keer weer in een aangepast decor. Op nieuwjaarsdag zal de opname ook te bekijken zijn via www.sarto-tv.be. (LDW)