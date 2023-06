SARO gaat tevreden de zomer in

De seniorenadviesraad SARO hield zijn laatste algemene vergadering alvorens de vakantie in te zetten.

De voorzitters van de seniorenverenigingen en de medewerkers van de werkgroepen van de SARO evalueerden de voorbije activiteiten. Schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen) loofde de nieuwe aanpak van de SARO om dieper in te gaan op de noden van de senioren in Oostende en zo advies te geven en te vragen aan het beleid. Groot voorbeeld en succes was het symposium over Senioren en Wonen, dat plaatsvond op 1 juni in aanwezigheid van een kleine 100 mensen. Er was veel belangstelling uit naburige gemeenten, van stadsdiensten, zorghuizen… De 70- en 80-plussers van de SARO stopten een jaar lang heel veel energie in de voorbereiding, maar liepen wel vertraging op door corona.

De volgende uitdaging is mobiliteit. “Eindelijk worden wij, de SARO, gehoord en kunnen we aan de stad onze vragen en bekommernissen voorleggen”, zegt voorzitter Francine Gombert. Op 20 september staat ons jaarlijkse petanquetornooi op OPC voor alle senioren op het programma. In het najaar wil de SARO dan volop werken aan de hernieuwing van het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen en acties op poten zetten om alles senioren te overtuigen om in oktober 2024 zeker te gaan stemmen.