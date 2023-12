Sarah Vandeursen brengt moedige getuigenis over verkrachting: “Therapie heeft me bevrijd”

Televisiemaker Sarah Vandeursen heeft bij Friedl’ Lesage in Touché getuigd over haar trauma na een verkrachting op haar negende.

Sarah Vandeursen pakt dezer dagen uit met een docureeks over woke, en naar aanleiding daarvan was ze te gast bij Friedl’ Lesage in het Radio 1-programma ‘Touché’. Daar praatte ze over haar jeugd, en het feit dat ze nog een tweelingbroer heeft. Toen Friedl’ vroeg of er een herinnering was die haar jeugd bepaalt heeft, vertelde Sarah openlijk en moedig hoe ze op haar negende verkracht is geweest. Tijdens een fietstochtje werd ze door een man meegenomen naar het bos.

Nooit te laat

“Ik ben pas vorig jaar klaar geweest om dat te erkennen”, aldus Sarah. Eerder sprak ze al in Taboe over een gebeurtenis die haar leven heeft bepaald. “Ik ben in therapie geweest, psychoanalyse, waardoor ik klaar was om het te benoemen als een aanranding. Maar nog niet voor het beladen woord ‘verkrachting’. Vorig jaar ben ik in een zeer stevige gesprekstherapie gegaan, om dan EMDR-traumatherapie te doen (een vorm van therapie op basis van oogbewegingen, red.). Dat heeft me totaal bevrijd. Het is heel heftig geweest, en ik heb ook efkes heel diep gezeten. Maar op de een of andere manier vielen alle puzzelstukjes samen. Dat was een totaal moment van zelfbegrip, waarbij ik doorhad dat ik heel lang die totale schaamte niet aankon. Als ik nu terugkijk op alles wat ik deed, was alles telkens een actie waarin ik mezelf verwierp, naar beneden haalde of haatte. Uit schaamte.”

Of de dader ooit opgepakt of gestraft is voor zijn daden, heeft Sarah nooit geweten. Ze heeft het vandaag een plaats kunnen geven, maar benadrukte dat het nooit te laat is om te praten of er iets mee te doen.

Wie in een gelijkaardige situatie zit, kan terecht bij de politie, een geneesheer en/of verschillende Zorgcentra na seksueel geweld. ZSG West-Vlaanderen is gelegen in het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare, en te bereiken via 051 23 80 80. Chatten kan ook via https://seksueelgeweld.sittool.net/chat.