Sarah stelt bloemenateliervoor tijdens opendeur

Sarah Deroo van Deroos Bloemmagie heeft een gloednieuw atelier klaar dat ze aan het publiek voorstelt tijdens een opendeur op 29 en 30 april.

Sarah Deroo (31) startte in maart 2020 in bijberoep met Deroos Bloemmagie. Je kan bij Sarah terecht voor maandboeketjes waarbij éénmaal per maand verse boeketjes aan huis geleverd worden. “Verder kan je ook wekelijks op bestelling verse bloemen afhalen, heb ik een zeer ruim aanbod aan droogbloemen en breng ik betaalbare en originele decoratie aan de man”, vertelt Sarah. “Ik geef ook workshops en verzorg events zoals huwelijken, babyborrels en communies waarbij ik het vooral belangrijk vind dat de bloemen en de aankleding voor het feest passen bij de persoonlijkheid van de klant.”

“Tot dusver was ik in onze living en in onze oude schuur aan de slag. Ik had ook geen ruimte waar ik klanten op een gezellige manier kan ontvangen, mijn aanbod kan uitstallen of workshops geven. Uiteindelijk vond mijn atelier een onderkomen in ons nieuw bijgebouw.”

Sarah stelt haar nieuw bloemenatelier op zaterdag 29 en zondag 30 april telkens van 9.30 tot 17.30 uur voor, thuis in de Walstraat 5. Op zaterdagnamiddag is het atelier wegens een wielerwedstrijd enkel te bereiken via de Houthulststraat. (BCH)

Meer info via 051 86 54 02, via info@deroos-bloemmagie.be en via Instagram en Facebook @deroos.bloemmagie.