Sarah mag naar Bologna dankzij ticket dat in ijstaart verstopt zat

Door de kerstactie van Gelato Queeun uit Oostkamp mogen Sarah Tempere uit Jabbeke en haar partner Stijn Demeurisse gratis op citytrip naar het Italiaanse Bologna, de stad van de gelateria’s. “Een mooi extra kerstgeschenk”, glunderde de winnares.

Jonathan Bolle en Jelle Haven van Gelato Queen in Oostkamp pakten in december uit met drie verschillende ijstaarten: de fruitige Candy Cane, de zoete Golden Santa en de lactose- en suikervrije Winter Bliss. In een van de taarten zat een Golden Ticket ter waarde van 900 euro verstopt. Sarah Tempere was de gelukkige die het gouden ticket in haar taart vond.

Verbouwingswerken

“Het was eigenlijk mijn papa die de ijstaart aansneed en er met zijn mes niet door kon snijden”, vertelt Sarah. “We dachten in eerste instantie dat de taart nog te hard bevroren was en lieten die nog wat rusten. Het was nog niet in ons opgekomen dat dit weleens de winnende taart kon zijn. Pas toen we de Golden Santa in stukken verdeelden, zagen we de koker zitten.”

Een mooi geschenk, want we konden al twee jaar op rij niet op reis

“Dat was meteen een mooi kerstgeschenk erbovenop. We zijn door verbouwingswerken twee jaar op rij niet op reis kunnen gaan en we weten nu al waar we deze zomer naar toe gaan, met dank aan Gelato Queen! Vanzelfsprekend hebben we de ijstaart helemaal opgegeten, en we hebben meteen een nieuwe besteld voor oudejaarsavond – maar daarin zat er natuurlijk geen Golden Ticket”, lacht Sarah.

Wachten op foto

Sarah ontving haar Golden Ticket uit handen van Jelle Haven, die haar opleiding tot ijsbereider genoot aan de Carpigiani Gelato University in Bologna en de winnares dus ook heel wat info en leuke adresjes kon meegeven.

Ook voor haar en Jonathan was het spannend afwachten wie als winnaar van hun kerstactie uit de bus zou komen. “We wisten zeker dat de taart met het Golden Ticket verkocht was”, vertelt Jelle, “maar we wisten natuurlijk niet of de taart al met kerst of pas met nieuwjaar zou worden opgegeten. We moesten dus wachten tot we van iemand een foto met het ticket zouden krijgen – en die foto kwam dus van Sarah. We wensen haar en Stijn alvast een mooie reis toe!”