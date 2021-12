Sarah Aernout (27) maakt strikkenen bandana’s voor je hond

Sinds enkele weken is de website en Facebookpagina Meilleurs Amis actief. De eerste aankondigingen bleven mysterieus en ook het logo verklapte niets, maar ondertussen werd duidelijk dat het over een webshop met accessoires voor honden gaat. Sarah Aernout (27) uit Poperinge is de bezieler achter dit nieuw project.

“Ik ben fulltime dierenartsassistente bij een dierenartspraktijk in Poperinge en ben recent gestart met een bijberoep, namelijk accessoires voor honden ontwerpen en produceren”, begint Sarah. “Ik heb een golden retriever van anderhalf jaar en kocht zelf geregeld bandana’s of strikjes toen ze nog een pup was.”

Volledig handgemaakt

“Ik speelde al regelmatig met het idee om zelf iets te ontwerpen met de prints die ik mooi vind”, vervolgt Sarah. “Ik begon mijn ideeën concreter uit te werken en dacht na over het opstarten van een webshop in bijberoep. Ik onderzocht de financiële haalbaarheid, zocht een leuke bedrijfsnaam, dacht na over de marketing en website… Daarna ging ik effectief stof kopen om wat prototypes te ontwerpen voor onze eigen hond en zo is de bal aan het rollen geraakt. De producten zijn 100 procent handgemaakt en voorlopig enkel te koop via de website. Ik maak alles ook effectief zelf, zowel het ontwerp als het eindproduct heb ik zelf in de hand.”

Geen kitsch

“De eerste reacties op Meilleurs Amis zijn alvast heel positief. Ik merk dat mensen echt op zoek zijn naar dat tikkeltje meer voor hun hond. In de dierenspeciaalzaak vind je vaak enkel de neutrale en simpele halsbanden en leibanden. De bedoeling met Meilleurs Amis is dan ook om eyecatchers voor honden te ontwerpen die voor schillende gelegenheden kunnen gedragen worden. Maar ik wil er tegelijk ook niet in overdrijven, het mag geen ‘kitsch’ worden. Daardoor blijft het dus voorlopig bij bandana’s, strikjes, leibanden en halsbanden.” Sarah kreeg ook al vaak de vraag om iets te ontwerpen voor de eindejaarsfeesten.

“Huisdieren worden steeds belangrijker in het leven van een gezin en honden kunnen heel veel betekenen voor mensen. De passie voor dieren zit bij mij ook in het bloed. Naast mijn hond, hebben we thuis ook drie katten, waaronder een asielkitten en een vondeling. Ik sluit niet uit om in de toekomst kattenhalsbandjes te ontwerpen maar voorlopig blijft het bij hondenaccessoires’, aldus Sarah.