Sarah (31) uit Kortrijk lanceert tweedehands geboortelijsten

Tweedehands is in en dat moet ook mama Sarah Craeymeersch (31) gedacht hebben. Ze richtte Culla op, een zaak die zich richt op tweedehands geboortelijsten.

“Ik ging op zoek naar een alternatief voor de snelle babyindustrie waar veelvoud en plastic sterk aanwezig zijn. En zo ontstond het idee van tweedehands geboortelijsten met oog voor design”, klinkt het.

Sarah Craeymeersch is zelf ook mama en werd tijdens het aanleggen van de geboortelijst overweldigd door het overaanbod en de commerciële aanpak.

“In onze hedendaagse consumptiemaatschappij is het vanzelfsprekend dat je een geboortelijst aanlegt met enkel het beste, het nieuwste en het duurste. Ik wou het anders aanpakken en ontdekte zo de voordelen van tweedehands artikelen. Na de geboorte van onze zoon Lou kreeg ik heel wat leuke reacties van familie en vrienden over onze babyspullen”, weet ze ons te vertellen.

Budget

Het is geen groot geheim dat tweedehands kopen ook goedkoper uitkomt. “Door te consuminderen worden duurzame, design stukken ineens veel betaalbaarder. We selecteren tweedehands A-merken, topkwaliteit aan een betaalbare prijs”, aldus Craeymeersch. Die lijn wordt ook doorgetrokken in Culla.

Zoeken naar spullen voor haar zaak gebeurt dan ook heel gericht. “Door mijn ervaring met het zoeken in de tweedehands wereld, heb ik echt geleerd om gericht op bepaalde merken en categorieën te zoeken. Als mama weet ik wat je zeker tweedehands of toch beter nieuw koopt. Zo ga ik vrijwel geen elektronica verkopen of zaken die veiligheidsgerelateerd zijn, zoals autostoelen.”

Op haar website is er ook een plaats waar ouders hun babyuitzet kunnen verkopen. “Ik wil hier echt een laagdrempelig platform van maken, waar ouders in één klik hun volledige babyuitzet aan mij kunnen verkopen en er meteen ook hun geld voor krijgen”, aldus Sarah. Die verkoopspagina is weliswaar nog in opbouw.

Vrije keuze

Bij Culla is het de bedoeling dat de klant vooropstaat. “Bij concullega’s is het zo dat je eigenlijk bijna geen inspraak krijgt in de zoektocht en selectie van de stukken. Men gaat voor jou op zoek naar tweedehands spullen en pas op het moment van de pick-up krijg je te zien welke stukken effectief voor jou uitgekozen werden”, klinkt het. “Aangezien design en esthetiek voor mij wel belangrijk zijn, kunnen mijn klanten op voorhand zelf een volledige keuze maken uit mijn mooie aanbod.”

Ondertussen werden de volledige bovenverdieping en zolderruimte van Sarah omgebouwd tot showroom. “Ik wil dat de klanten een duidelijk beeld krijgen van hun lijst. Ik ontvang hen bij mij thuis en we stellen samen een volledige lijst op volledig naar hun wensen.”