Sarah (30) wil met Café Crochet meer zijn dan een hotspot voor wol

Sarah Depré startte in volle coronacrisis met haar wolwinkel in Werken, maar verkaste naar het centrum van Zarren, waar ze het walhalla van de wol openhoudt in haar Café Crochet. En ja, er is zijn ook mannen die breien.

“De winkel in Werken werd te klein, dus we gingen op zoek naar een grotere ruimte”, aldus zaakvoerster Sarah Depré (30). We zochten en we vonden die in de gebouwen van de voormalige drukkerij in de Stadenstraat.”

“Met Café Crochet willen wij de hotspot zijn voor wol, patroonboeken, magazines en allerhande benodigdheden om te breien, te haken, te borduren of voor macramé. We helpen onze klanten van A tot Z, want we bieden ook tal van workshops aan en er is een webshop. Ik heb lang nagedacht over de naam van de zaak, maar eens ik het Franse woord voor haken combineerde met het open breicafé wat ik wilde, was het rap geklonken: Café Crochet.”

Open brei- en haakcafé

“Op bepaalde momenten tijdens de week houden we hier een open brei- en haakcafé. We geven geen les, maar bieden wel minimale begeleiding. Het is een plek waar je brei- en haakprojecten en tips kan uitwisselen en een paar uur kan handwerken met een drankje en een versnapering.”

“Ook geven we workshops voor absolute starters, voor gevorderden en voor kinderen. Tot slot is er onze breiclub, waar zowel de beginner als de leergierige gevorderde welkom is. Voor uren en prijzen verwijs ik graag naar onze website. Ik merk dat breien een boost kreeg in de coronaperiode. We krijgen heel wat twintigers over de vloer die ermee begonnen zijn”, klinkt het.

Van 18 tot 91 jaar

“Mijn jongste klant is 18, terwijl de oudste die hier over de vloer komt, 91 jaar is. Breien werkt verbindend, want we zagen hier al verschillende generaties vriendschap sluiten. Ikzelf ben dag in, dag uit met breien bezig.”

“Niet alleen hier in de winkel, want ik brei ook nog op bestelling, zoals dat heet. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die me om een degelijke wollen wintermuts vragen. Kan je dan niet beter een trui kopen in de winkel, vragen mensen soms.”

100 euro

“Ik antwoord dan steeds dat een kwalitatieve wollen trui in de winkel zeker ruim 300 euro kost, terwijl je met onze kwaliteitswol al voor een goeie 100 euro je eigen exemplaar breit. Vergeet ook de uren plezier niet die je eraan beleeft.”

“Die zijn onbetaalbaar. Breien is ook aan een opmars bezig bij de mannen. Ik heb momenteel 3 mannelijke klanten en ik ben ervan overtuigd dat er nog zullen bijkomen”, weet Sarah te vertellen.