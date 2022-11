Sara Casteur zal nieuwe woonmaatschappij regio Middenkust leiden

Sara Casteur (41), tot vandaag directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard, wordt de nieuwe directeur van de overkoepelende woonmaatschappij voor Oostende, Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke en Oudenburg.

De Vlaamse Overheid hervormt de sociale huisvestingssector: over heel Vlaanderen slaan sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de handen in elkaar. In totaal blijven er 42 woonmaatschappijen over, zo ook in de regio Middenkust. Sociale huisvestingsmaatschappijen De Gelukkige Haard, De Oostendse Haard en WoonWel vormen vanaf 1 juli 2023 een nieuwe woonorganisatie, samen met de sociale verhuurkantoren Woondienst JOGI en SVK Koepel Bredene-Oostende.

Deze nieuw-te-vormen woonactor zal actief zijn in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. De ruggengraat van deze nieuwe woonorganisatie staat er: Sara Casteur (41) zal vanaf juli 2023 als algemeen directeur de leiding nemen. Ze zal omringd worden door een team van ervaren directeuren en personeelsleden uit deze huidige sociale huisvestingsmaatschappijen en – verhuurkantoren.

Krachten bundelen

De stuurgroep bestaande uit burgemeesters, schepenen en ambtenaren van de betrokken steden en gemeenten uit het werkingsgebied keurde het organogram unaniem goed. “Een eigen woning, een dak boven het hoofd bieden voor wie het nodig heeft, dat is één van de stevige fundamenten in de lokale strijd tegen armoede. De lokale beleidsmakers ondersteunen de huidige woonactoren dan ook volop in hun visie op sociale huisvesting. Dat deze woonactoren nu de krachten bundelen en hun expertise vol overtuiging inzetten voor deze nieuwe woonmaatschappij in de regio Middenkust, is een absolute sterkte,” aldus Anthony Dumarey, burgemeester van Oudenburg en tevens voorzitter van het Burgemeestersoverleg Middenkust.

Een naam voor de nieuwe woonactor is er nog niet. “We bouwen momenteel volop aan onze nieuwe organisatie. Eerst komt de focus op het ‘hoe’ en de werking. Dat zijn we aan onze (kandidaat)-huurders, -kopers, -leners en eigenaars, maar ook aan onze leveranciers én personeelsleden verplicht. We bundelen de ervaring van zo’n 100 mensen in één organisatie. Een grote uitdaging, maar vooral een grote meerwaarde. Met de nieuwe woonmaatschappij kunnen we alle ervaring nog beter inzetten om een verschil te maken voor iemand”, aldus Sara Casteur, huidig directeur van De Gelukkige Haard en toekomstig algemeen directeur van de nieuwe woonmaatschappij.

Directeuren

Sara Casteur wordt naast algemeen directeur ook tijdelijk directeur woningen Evi Jordens, huidig directeur WoonWel, wordt directeur stafdienst en tijdelijk directeur Financiën. Vanessa Vens, huidig directeur van de Oostendse Haard, wordt directeur Wonen, Anneleen Coupé, huidig directeur van SVK JOGI, wordt directeur personeel en organisatie en Thijs Dever, coördinator SVK Bredene-Oostende, wordt senior adviseur beleid en partnerschappen.