Sara (18) eindigt als allerbeste in Vlaamse olympiade van Frans

Sara Filiz, leerling in het zesde jaar Office management en communicatie aan Regina Pacis, is uitgeroepen tot grote winnaar van de taalwedstrijd Olyfran, de Vlaamse olympiade Frans. “Het was een mooie ervaring.”

De Tieltse (18) volgt momenteel haar laatste weken les aan Regina Pacis. “Volgend jaar wil ik graag internationaal communicatiemanagement studeren aan de Arteveldehogeschool in Gent”, vertelt Sara. “Het internationale aspect trekt me aan, omdat je dan in contact komt met andere culturen en talen. Daarnaast is het een Engelstalige richting en een opvolging van wat ik nu doe.”

Sara heeft sowieso een grote liefde voor talen en dat zowel voor het Engels als het Frans. “We namen met alle leerlingen van mijn klas en van de richting marketing en ondernemen deel aan Olyfran, dat is de Vlaamse olympiade Frans. In de eerste ronde kregen we een aantal meerkeuzevragen voorgeschoteld en toen bleek dat we met vier leerlingen in de toptien eindigden en konden doorstoten naar de volgende ronde.”

Leuke taal

Die tweede ronde was een mondelinge bevraging aan de telefoon. “We kregen op voorhand twee documenten om ons voor te bereiden en werden daarna opgebeld. Zo moesten we ook onszelf voorstellen. Na die ronde kwam dan de einduitslag.”

Uiteindelijk bleek Sara in haar categorie ‘Handel-Nederlandstaligen’ als Vlaamse winnares uit de bus te komen en dat op meer dan 200 deelnemers. “Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik had wel een goed gevoel na de tweede ronde en ik vind Frans sowieso een mooie en leuke taal. Maar ik had nooit gedroomd dat ik als eerste zou eindigen.” Sara ging uiteindelijk naar huis met een boekenbon, filmtickets en een tas vol boeken. Ook haar schoolgenoten eindigden hoog. Tristan Vanparys werd zesde, Yarah Chebli vierde en Sara’s neef Daniel Filiz derde.

Kans geven

Nu de olympiade achter de rug is, wil Sara toch graag bezig blijven met de Franse taal.

“Tijdens mijn opleiding volgend jaar is er ook een ‘language lab’, waarbij je een taal mag kiezen. Wellicht zal ik voor Frans gaan. Later zou ik graag richting het buitenland trekken of in België voor een bedrijf werken dat nauw in contact staat met andere landen.” (LDW)