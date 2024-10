Bibliotheek De Leestuin werd op 15 oktober 1999 officieel geopend en viert dit jaar dus haar 25-jarig jubileum.

Een uitstekende aanleiding om te toosten, vonden ze in de bib. “Klanten, die langskwamen in de bibliotheek, konden een proevertje verpakte losse thee of theebeertjes meenemen om er thuis van te genieten”, klinkt het bij schepen van bibliotheek Kristof Vermeire. Voor het vullen van de zakjes werd samengewerkt met VZW Ithaka. (MM)