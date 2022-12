Santa Run lokt net geen 1.000 lopers naar Roeselare

De kersteditie ‘Santa Run’, die voortaan georganiseerd wordt door ‘De Rode Lopers’ is een groot succes geworden. Net geen 1.000 lopers kwamen naar de Trax-site in Roeselare afgezakt voor de 3,5 ofwel 10,5 kilometer stratenloop. Het parcours was ook volledig hertekend met in de omloop ook een deel van de ‘Ronde Kom’.

De oproep van Radio 2 om als deelnemers getooid te zijn in een artiest was niet echt een succes. Alleen ‘Nicole&Hugo’ en ‘Camille’ kregen een lopende versie. Jana Baert uit Roeselare had wel gevolg gegeven aan die oproep en liep mee als Camille. “Aangezien ik voor velen op deze zangeres lijk, heb ik me extra opgemaakt om tijdelijk in haar rol te kruipen. Los daarvan vind ik het sowieso fijn om elk jaar mee te lopen met de Santa Run. Het is de ideale manier om de kilootjes wat onder controle te houden tussen kerst en nieuw.”

“Voor deze eerste vernieuwde editie mochten we bijna duizend deelnemers verwelkomen en daar zijn we zeker tevreden mee”, zegt voorzitter Patrick Lust van ‘de Rode Lopers’. “Daarmee hebben de lopers naast hun eigen prestatie terug een mooie bijdrage gedaan in de strijd tegen kanker.”

Een opmerkelijk grote bende bij de start naast de traditionele atletiekclubs was toch wel de zeventien deelnemers van G-voetbal Club Roeselare. “Naast onze echte voetbalactiviteiten proberen we ook in Roeselare aan zoveel mogelijk organisaties deel te nemen”, vertelt ons verantwoordelijke Stefaan Bogaerts. “Op de 11.11-trail hebben we met een mooie bende de wandeltocht in de Roeselaarse gebouwen volbracht, nu zijn we met zeventien spelers en begeleiders actief op de 3,5 kilometer en deze avond waren we nog met zo’n vijftig man op de Grote Markt bij Radio 2 om het lied van ‘You Never walk alone’ mee te zingen. Maar terugkerend op deze Santa Run. Het was nu de tweede keer en zeker niet de laatste keer.” (SBR)