Sans papiers (symbolisch) aan de slag bij woonzorgcentrum Westervier in Brugge

Bij woonzorgcentrum Westervier in Brugge, onderdeel van de christelijke zorggroep Curando, was vrijdag een groepje mensen zonder papieren aan de slag. Met de symbolische actie pleit een hele reeks sociale organisaties ervoor om sans papiers toegang te geven tot knelpuntberoepen.

Gaan wandelen met de bewoners, meedraaien met het animatieteam en werken in de tuin: het zijn maar enkele van de klussen die een aantal mensen zonder papieren vandaag opknapten in woon-zorgcentrum Westervier in Brugge. Het ging voor alle duidelijkheid om een symbolische actie, niet of althans nog niet om een vaste tewerkstelling.

Het woonzorgcentrum, dat deel uitmaakt van de Christelijk geïnspireerde zorggroep Curando wil zo samen met een hele reeks andere sociale organisaties – zoals onder meer ACV, ABVV, 11.11.11., Beweging.net en Vluchtelingenwerk Vlaanderen – het statement maken dat zeker nu er zo’n krapte op de arbeidsmarkt is mensen zonder papier toegang zouden moeten krijgen tot de arbeidsmarkt en in het bijzonder tot knelpuntberoepen.

Enorm potentieel

Volgens de organisatoren van de manifestatie verblijven op dit ogenblik in ons land naar schatting 150.000 mensen zonder wettig verblijf die geen toegang krijgen tot de legale arbeidsmarkt. “Het gaat om een enorm potentieel dat we vandaag verloren laten gaan. Mensen met dromen en talenten waarvan de kinderen hier vaak al school lopen en die staan te trappelen om bij te dragen aan de maatschappij in de vorm van betaald werk en in de vorm van bijdragen aan onze sociale zekerheid”, zei priester Daniel Alliët, de naar Brussel uitgeweken West-Vlaming die bekendheid geniet als pastoor in de Brusselse Begijnhofkerk die al enkele keren bezet werd door vluchtelingen die verblijfspapieren willen.

Volgens de manifestanten beschikken heel wat mensen die nu nog geen recht hebben op een wettig verblijf over zowel de talenten als de diploma’s om onmiddellijk te starten in de sectoren die smeken om competente werknemers.

Drie eisen

Concreet worden drie eisen gesteld: toegang tot het invullen van een knelpuntberoep, waarbij deze job dan ook recht heeft op een verblijfstatus, toegang tot opleidingen om die knelpuntberoepen goed te kunnen invullen en een kader voor verblijf op basis van arbeid dat erop gericht is om misbruik en uitbuiting van buitenlandse werknemers tegen te gaan.

Ook bij het Brugse woon-zorgcentrum Westervier scharen ze zich dus vierkant achter deze oproep. “We zijn zelf al een hele tijd op zoek naar extra krachten”, zegt directeur Dirk Snauwaert. “We werken nu al met mensen vanuit Indië onder meer, mét papieren welteverstaan, en die diversiteit is heel positief voor het team. Bij ons woonzorg-centrum, en nog zoveel andere in heel Vlaanderen, kunnen we dus nog heel wat goede krachten gebruiken en daarom steunen wij ook deze actie.”

(PDV)