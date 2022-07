Sanne en Louis wonen in Denemarken: “We missen Veurnse witte worst in Kopenhagen”

Toen Sanne Maekelberg (30) voor haar postdoctoraat aan de slag kon aan de universiteit van Kopenhagen sprong ook haar echtgenoot, Louis Figoureux (32) mee op de Deense kar. Intussen hebben ze hun draai gevonden in hun appartement, op het eiland Amager, 7 kilometer van het centrum van Kopenhagen.

Sanne, afkomstig van Wulpen, en Veurnaar Louis leerden elkaar kennen op de trein van Veurne naar Leuven. Sanne studeerde voor burgerlijk ingenieur-architect, Louis koos voor industriële ingenieurswetenschappen. Nadat Sanne in 2019 haar doctoraat had behaald, kreeg ze in september 2020 een unieke kans voor een postdoctoraat aan de universiteit van Kopenhagen, in samenwerking met de Royal Danish Academy.

“Ik doe vooral onderzoek naar architectuur en de daaraan gelinkte geschiedenis, met focus op de periode 16de en 17de eeuw en kastelen”, legt Sanne uit. Louis gaf zijn ontslag als projectleider bij de firma Decat. “Ik zou in Denemarken wel werk zoeken”, zegt hij.

“Een tijdje deed ik vrijwilligerswerk bij het netwerk van partners van internationale werknemers van de unief. Uiteindelijk kreeg ik bij een internationaal softwarebedrijf een vast contract als technical customer support.”

Gesloten gemeenschap

“Door corona verliep de start traag, ondanks de soepele maatregelen”, zegt het koppel. “We mochten werken, samenkomen, winkelen… Integreren doe je echter niet snel. Denen vormen een gesloten gemeenschap en scheiden duidelijk werk en hun familiale leven. Dus hebben we vooral contact met onze internationale collega’s. In Denemarken is de work-life-balans heel belangrijk. Een collega op vrijdagavond nog een mailtje sturen, is not done!”

“Het weekend dient om te ontspannen! Dat begint vrijdagmiddag al op kantoor waar de collega’s samen pinten drinken. De Deense eetcultuur heeft ons wel teleurgesteld. We dachten hier veel vis te eten, maar Denen eten zowat elke dag varkensvlees met bruine saus en aardappelen en wortelen in allerlei varianten. We hebben dus wel heimwee naar onze frietjes en Veurnse witte worst! “

Rond gereisd

“Natuurlijk heb je hier wel Italiaanse of Mexicaanse restaurants en ze promoten de New Nordic Cuisine, maar die is peperduur. Wat wel leuk is: tijdens de lunchpauze kunnen we overal het water induiken, want je mag in alle waterlopen zwemmen. Maar dat doen we toch liefst in de zomer. In de winter is de ‘Copenhot’, de hete houten tobbe populair, waarna je afkoelt in een ijsbad.”

“Vorig jaar hebben we het hele land rondgereisd… kastelen bezocht en genoten van de prachtige natuur. En er is héél veel natuur, veel groen, je kunt kajakken tussen de eilanden.”

Van de Deense winter houdt Sanne niet. “Daar had ik echt last van, want de zon komt dan pas op na 9 uur en gaat al onder om 15 uur.” Regelmatig krijgen ze familie op bezoek en een keer of vier per jaar zakken ze af naar Veurne. Het voorbije weekend trokken ze naar het kasteel van Beauvoorde voor een spelletje in de escaperoom.