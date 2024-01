Sandy Evrard (MLM) wenst Mesense stadsgenoten een tikkeltje ongehoorzaamheid toe op nieuwjaarsreceptie

Meer dan 200 Mesenaars zakten vrijdagavond af naar oc ’t Oude Schooltje om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Burgemeester Sandy Evrard en het stadsbestuur trakteerden er met een glaasje en frietjes.

Net zoals veel andere steden en gemeenten organiseerde Mesen een nieuwjaardrink voor haar inwoners. Het was de eerste keer na de coronacrisis dat de receptie opnieuw plaatsvond.

Burgemeester Sandy Evrard noemde in zijn welkomswoord 2023 een zot jaar. “De erkenning van de Ieperse Vredestoren als Werelderfgoed is echts iets om trots op te zijn, en de betrokkenheid van zoveel geweldige mensen maakt het alleen maar specialer. Ook de Pillars of Peace, het kunstproject op de markt, vormden een hoogtepunt. Het levende kunstwerk verbindt de wereld en de mensen en versterkt onze ambities als vredesstad.”

Recordcijfer

“Maar we kijken ook al vooruit. Het wordt een ambitieus en veelbelovend jaar voor Mesen! We streven naar een schone stad en het aantrekken van jonge gezinnen is lovenswaardig. Het is fantastisch om te horen dat Mesen een groeiende, verjongende bevolking heeft. We noteren met 1075 inwoners zelfs recordcijfers!”

“Mesen is duidelijk een stad in bloei en een stad van kansen. Ook politiek gezien lijkt het een boeiend jaar te worden, met de gemeenteraadsverkiezingen op kop in oktober. Het is geweldig om te zien dat zowel de oppositie als de meerderheid zich blijven inzetten voor onze stad. Mijn enthousiasme om er nog eens zes jaar voor te gaan als teamleider van de Mesense politiek, is zeer groot.”

Samen sterk en koppig

De burgemeester geeft zijn inwoners twee bijzondere nieuwjaarswensen mee. “Laten we niet vergeten om voor elkaar te zorgen, om elkaar te ondersteunen in tijden van nood en om samen te vieren in momenten van vreugde. Samen zijn we sterker en kunnen we alles bereiken wat we ons voorstellen.”

“En twee. In tijden van manipulatie, groepsdruk en controle: wees jezelf! Dat is jouw beste kompas. Durf eens koppig te zijn. Durf eens tegen de stroom oproeien. Doe niet wat iedereen doet. Doe wat je hart je ingeeft. Strijd en kom op voor wat je belangrijk vindt. Wees niet altijd gedwee of volgzaam. Je mag nu en dan, op het gepaste moment, eens ongehoorzaam durven zijn!