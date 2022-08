Sandy Amerlyck zet mee haar schouders onder Storms Classic Rally: “Geslaagde dag als we blije gezichten zien”

Zaterdag 20 augustus vindt de vijfde editie van Storms Classic Rally plaats. Honderdvijfentwintig oldtimers zullen vanuit Tielt Vlaamse wegen verkennen om ongeveer 200 kilometer later opnieuw aan te komen op de Markt in Tielt. Sandy Amerlynck is een van de drijvende krachten achter dit event. “Maar het is vooral teamwerk”, benadrukt ze.

Sandy Amerlynck runt het eventbureau LYNCK. Door corona waren het ook voor haar lastige tijden. “Het is eigenlijk pas sinds begin dit jaar dat alles opnieuw op volle toeren is beginnen te draaien. En nu zijn het wel zotte tijden, de mensen willen veel inhalen. Corona was ook voor mij geen evidente periode. Plots kon er niets meer georganiseerd worden. Het warm water heb ik er niet mee uitgevonden, maar ik besloot om bedrijven te benaderen om rond de nieuwjaarsperiode gepersonaliseerde boxen uit te werken die ze konden schenken aan medewerkers of klanten, mensen die ze lang niet meer gezien hadden. En dat heeft goed gewerkt. Ik heb ook op freelance basis meegewerkt aan andere projecten, zoals het Gala van de Gouden Schoen en Ze Zeggen Dat met Andy Peelman en Dina Tersago, waardoor ik die hele periode zonder al te veel kleerscheuren kon overbruggen.”

Wie is Sandy Amerlynck Privé Sandy Amerlynck (41) woont samen met haar partner Patrick De Neve in Wontergem. Met Jack (6) en Charlie (4) hebben ze twee zoontjes. Sandy haar ouders runden Garage Amerlynck in Tielt. Opleiding en loopbaan Sandy studeerde communicatiebeheer, optie public relations aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze werkte twee jaar in een eventkantoor in Brussel en vervolgens acht jaar bij Twice in Roeselare. Sinds 2012 heeft ze met LYNCK haar eigen event-bureau. Vrije tijd Paardrijden en tijd spenderen met haar gezin.

Op welke events richt je je met LYNCK?

“Vijfennegentig procent van wat ik doe zijn bedrijfsevents. Dat kan gaan van klantenevents tot personeelsfeesten, de lancering van een nieuw product, de opening van een nieuw gebouw, de verjaardag van een bedrijf. Ik werk voor en samen met de klant een concept uit van a tot z, van voorstel tot realisatie. LYNCK run ik in mijn eentje, maar uiteraard doe ik een beroep op heel wat freelancers om het feest mee vorm te geven. Met LYNCK wil ik de ontbrekende puzzelstukjes (de ‘missing link’) samenbrengen die het feest nodig heeft om geslaagd te zijn… en vooral ook de stress wegnemen bij de organisator; die moet met een gerust hart mee kunnen genieten van wat wij voor hem of haar mee organiseren.”

Zaterdag is er voor de vijfde keer de Storms Classic Rally. En voor de tweede keer eindigt die ook in Tielt.

“De rally is een verlengde van de Nacht van Storms’ Harbour die vroeger in Nieuwpoort werd georganiseerd (Storms’ Harbour is een complex van appartementen en handelsruimtes in maritieme stijl, langs de wandel- en fietspromenade die Nieuwpoort Stad met Bad verbindt, red.). Later ontstond het idee om een oldtimerrally te organiseren van het Vlaemynck Business Center in Tielt naar Nieuwpoort. De eerste drie edities eindigden dus telkens aan de kust. In 2021 – na de geannuleerde corona-editie – besloten we om ook in Tielt aan te komen, wat nieuwe perspectieven geeft voor de toekomst!”

“Zeker en vast niet. Ik ben dankbaar dat organisaties zoals Storms Classic Rally mij mee inschakelen voor de praktische uitwerking van hun event. Initiatiefnemer Karel Vlaemynck, zijn partner Ilse Nagel, Maarten Lejaeghere, Isabelle Constandt en ikzelf vormen het team achter dit event. Mijn specifieke taak is vooral het zoeken van de tussenstops langs de route, het contacteren en opvolgen van de partners en het organiseren van het slotevent. Er zijn nu 125 deelnemers ingeschreven, gefaseerd starten ze vanaf 7.30 uur aan Van Hulle Bouwservice. De deelnemers worden in tijdsloten ingedeeld. De eersten zullen opnieuw om 16 uur op de Markt in Tielt arriveren waar ze over het podium rijden en een professioneel speaker de nodige tekst en uitleg geeft bij de exclusieve wagens. Daarna verzamelt het hele peloton aan de Europahal. ‘s Avonds is er in de showroom van Inofec Kantoormeubelen een groot netwerkevent met onder meer een optreden van Mother Mercury, een Queen-tributeband. Voor die avond zijn trouwens nog kaarten te verkrijgen. Ook mensen die niet meerijden, zijn welkom.”

Wanneer is voor jou de Storms Classic Rally geslaagd?

“Als we ‘s avonds blije gezichten zien. We hebben een trouw publiek en de uitdaging is hen elk jaar opnieuw te verrassen; met onbekende wegen, unieke locaties en originele tussenstops die een meerwaarde bieden. Op de netwerkavond is het dan weer leuk om te zien hoe al die mensen dan samen genieten: napraten over de afgelopen dag bij een hapje en een drankje of uit de bol gaan op de dansvloer. Maar allemaal met de genoegdoening van een leuke dag.”

Ben je zelf ook een autoliefhebber?

“Ik zie graag een mooie wagen. Ik heb er dan ook van kleins af aan veel zien passeren in de garage van mijn ouders.”

Naar welke wagens mogen de Tieltenaars uitkijken komende zaterdag?

“Er zitten enkele pareltjes tussen en enkele zeer unieke exemplaren waaronder bijvoorbeeld een Citroën DS21 cabriolet usine, een Lancia Flaminia cabriolet (1962) en een Volvo P1800S. We hebben zelfs een deelnemende wagen, een BMW, uit het jaar 1937. Zeker de moeite om af te komen naar de Markt!”

Staat er de komende weken nog veel in je agenda?

“Het blijven inderdaad drukke tijden, maar zo hebben we het graag. Ik ben onder andere bezig met het feest voor 25 jaar sfeer-bistro Den Bek in Wontergem, ik help aan de zijlijn bij de organisatie van de Ronde Tafel van Tielt… En ook de maanden die volgen staan er nog tal van bedrijfsfeesten op de planning. Het is lang geleden dat we het konden zeggen, maar we zullen een druk jaar achter de rug hebben.”