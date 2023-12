Sandro Delaere eerste communicatieverantwoordelijke: “Het werk hier is heel uitdagend en gevarieerd”

Sandro Delaere (38) is de nieuwe en eerste communicatieverantwoordelijke van de stad Mesen. “Het is uitdagend om de lijnen uit te tekenen voor de toekomst en onze diensten en de correcte info nog dichter bij de burger te brengen. Het liefst via de pers, want dat blijft mijn grote liefde.” De geboren Menenaar studeerde journalistiek aan de VUB en was tien jaar lang correspondent algemeen nieuws voor Belga.

Na het intense werk bij het persagentschap Belga koos Sandro voor een leven met meer structuur en dichter bij huis, eerst bij de provincie West-Vlaanderen, nadien in Wevelgem. “Omdat mijn nieuwe thuis ondertussen Mesen is – mijn partner is van hier – nam ik hier deel aan de examens”, vertelt Sandro. “Ik heb al enkele jaren geen auto meer, dus een job dichtbij was handig.”

Huisstijl

“Het werk hier is heel uitdagend en gevarieerd. Vóór mij was er weinig. Sociale media werden amper gebruikt, persberichten bestonden niet. We posten heel regelmatig op Facebook en we zitten sinds enkele maanden ook op Instagram. We zorgen dat de communicatie herkenbaar is, door een huisstijl te hanteren.”

“De Mesenaar is heel bereikbaar via huis-aan-huis-brieven. Dat zijn vaak bewonersbrieven. Dat moet nog frisser. De uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie zal daar een voorbeeld van zijn. Maar ik vind het ook belangrijk dat we ouderen en kwetsbare groepen mee krijgen op de digitale trein. De Digibanken en Digipunten, georganiseerd vanuit het OCMW, vind ik heel belangrijk. We proberen ook de website meer vorm te geven en ook daar bereikbaar te zijn. Voor de eerste keer zijn we toegankelijk via een webformulier, als er vragen zijn. Ook inschrijvingen voor evenementen proberen we via webformulieren en QR-codes te doen.”

Ook burgerzaken

Sandro is ook ambtenaar burgerzaken. “Ook dat draait vaak rond communiceren. Mensen informeren en leiden naar de beste oplossing voor hun probleem. Ook dat is heel variërend: van vreemdelingenzaken tot PMD-zakken verkopen, tot het voorbereiden van verkiezingen straks. Ik hoop ook op termijn iets te kunnen doen met mijn andere interesses jeugd, cultuur en toerisme.”