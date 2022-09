Sandrine De Crom pleit ervoor om honden toe te laten in de niet-bewaakte zone op het Zeebrugse strand

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond pleitte raadslid Sandrine De Crom (Open VLD) om in de niet bewaakte zone in Zeebrugge honden toe te laten, ook tijdens de zomermaanden: “Dit uiteraard met het opperste respect voor alle andere strandbezoekers, want niet iedereen is fan van beestjes. Ieder dient zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen huisdier en uiteraard zorgen dat nergens onaangename souveniertjes worden achtergelaten.”

“Waar moeten wij, hondenliefhebbers, anders heen?”, zucht Sandrine De Crom, die zelf een vijf jaar oude Jack Russel, genaamd Achilles, heeft. “In De Haan bijvoorbeeld zijn honden van 1 juni tot 15 sept enkel niet toegelaten in de bewaakte zones tussen 10 en 19 uur. Buiten deze periode en in de niet bewaakte zones zijn honden altijd welkom en hoeven ze er niet aan de leiband.”

Aan de leiband

“Maar als je deze zomer met je hondje op het mooie uitgestrekte strand van Zeebrugge zat, klonk al gauw door de luidspreker “honden zijn niet toegelaten op het strand”. Ook in de winter, wanneer ik op een ei zo na leeg strand een balletje ging gooien met Achilles, kwam een gezagsdrager mij erop wijzen dat hij aan de leiband moest. Ik snap dat ook. Regels zijn regels. Maar net daarom vraag ik het Brugs stadsbestuur om ze te veranderen.”

“Ons mooie Zeebrugge leent er zich perfect toe! Je kan parkeren op de dijk vlak aan het strand om er een mooie wandeling te maken. Wat mij naadloos brengt tot mijn volgende vraag: wat met de blauwe zone in Zeebrugge? Blijft deze ook aangehouden op de dijk? Het lijkt me toch straf dat de Zeebruggenaar daar komt parkeren. Het is eerder de zonneklopper of de wandelaar, met of zonder hond, of het gezin met kleine kindjes die het toch jammer vinden dat ze op hun vrije dag een alarm moeten zetten, om vervolgens hun auto te verzetten na 4 uur, teneinde een boete te vermijden?”

Boetes

Sandrine De Crom wijst erop dat er deze zomer zelfs boetes uitgeschreven werden voor lichte vracht, op de dijk van Zeebrugge: “Zo haalde de politie zelfs een surfer uit zee, om zijn camionette te verzetten. Een beetje ter verbijstering van de surfers in kwestie, die al sinds jaar en dag diezelfde camionette daar parkeren, zonder ooit een boete of een waarschuwing. Vanwaar deze verandering in aanpak van de politie?”

“Het spreekt voor zich dat surfen een sport is die nogal wat materiaal vraagt, het parkeren dicht bij de surfcity Icarus is voor deze Bruggelingen en Zeebruggenaren dan ook een evidentie. Ik hoop op een gelukkig samenleven tussen de strandbezoeker, de viervoeter en de arm der wet”, aldus Sandrine De Crom.

Reglement herbekijken

Burgemeester Dirk De fauw wil het reglement herbekijken, zeker voor de wintermaanden: “Mischien kunnen we dan overal honden vrij toelaten. Ons strand is breed genoeg. Nu mogen ze enkel tussen dijk en Blankenberge zonder leiband. Maar ik ben geen voorstander van honden in de bewaakte zone tijdens de drukke zomermaanden.”

“We kijken wat we kunnen doen voor de surfers op de zeedijk. De blauwe zone in de strandwijk daarentegen functioneert goed.”