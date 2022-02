Sander Van Wassenhove (30) bezit indrukwekkende WOII-collectie: “Van jongs af aan zot van het leger”

Sander Van Wassenhove uit de Knokstraat is al van kindsbeen af een grote legerfanaat. Hij verzamelt sinds zijn dertiende allerhande oorlogsmateriaal en -foto’s uit Wereldoorlog II. Grafisch vormgever Korneel Bostyn uit Gent heeft enkele van die foto’s vakkundig ingekleurd. “Veel Duitse soldaten hielden een persoonlijk fotoalbum bij van hun oorlogservaring”, weet Sander.

Sander Van Wassenhove (30) kreeg op zijn 10e zijn eerste legerhelm van zijn opa. “Ik was al van het eerste leerjaar zot van alles wat met het leger te maken had”, vertelt Sander. “Toen ik in het vijfde leerjaar zat, gingen mijn vader en grootvader met mij naar een museum in Noord-Frankrijk. Daar vroeg en kreeg ik een helm uit de giftshop. Maar eigenlijk wou ik zo een typische, Duitse Stahlhelm. Ik heb lang mijn zakgeld gespaard en op mijn 13e kon ik die kopen. Sindsdien ben ik langzaamaan beginnen verzamelen. Bij die helm wou ik dan ook een volledig Duits uniform, dan ook een Amerikaans en een Frans en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Samen naar de beurs

“Toen ik zestien jaar was, was ik er al druk mee bezig. Terwijl anderen bezig waren met muziek en iPods, ging ik samen met mijn broer, die ook verzamelt, naar beurzen met oorlogsparafernalia (oorlogsmateriaal, red.). Vader bracht ons. Ik ben ook altijd een verkoper geweest. Zeker in die tijd kon je op zo’n beurs soms interessante zaken voor een prikje kopen en dan met winst online verkopen.”

Na het middelbaar ging Sander lichamelijk opvoeding studeren. Dat lijkt misschien vreemd, maar Sanders tweede grote passie is rugby. “Ik heb lang op hoog niveau gespeeld in binnen- en buitenland. Na mijn opleiding ben ik bij de bank gaan werken. Niet echt mijn droom, maar de werkuren zorgden ervoor dat ik die job kon combineren met rugby en mijn verzameling. Bovendien had ik nu wat meer kapitaal dat ik kon investeren in mijn collectie.”

Echt versus nep

“Pas in 2018 heb ik mijn job opgezegd en ben ik fulltime als handelaar aan de slag gegaan. Ik ben gespecialiseerd in Duitse hoofddeksels, uitrusting en uniformen. De markt is zodanig groot dat je je wel moet specialiseren en die ervaring is belangrijk om echt van nep te onderscheiden. Er zijn veel kopieën in omloop, maar alles wat op mijn website te koop staat, is echt.”

“Het is altijd een moeilijke afweging wat ik verkoop en wat ik houd voor mijn eigen collectie. De mooiste en zeldzaamste stukken hou ik meestal voor mezelf. Mijn pronkstuk is een zwarte kepie van de Vlaamse SS, ik ben erg geïnteresseerd in de Vlaamse collaboratie. Van die kepies zijn er voor zover ik weet maar drie in omloop. Dergelijke stukken uit de collaboratie zijn erg zeldzaam omdat ze vaak vernietigd werden meteen na de oorlog uit angst voor represailles.”

Duitse fotoalbums

Sander heeft ook een doos vol fotoalbums van Duitse soldaten. “Veel mensen weten dit niet, maar een groot deel van de Duitse soldaten had een camera bij in de oorlog. Ze kwamen vaak uit het Duitse platteland. De oorlog en de plekken waar ze kwamen, dat was spektakel voor hen. Er zijn veel fotoalbums bewaard met ‘Erinnerungen an meine Dienstzeit’. Ik ben afkomstig van Gent en heb een aantal albums en losse foto’s kunnen bemachtigen van tijdens de bezetting van Gent. De soldaten lieten zich graag fotograferen met de torens op de achtergrond en ook Hitler zelf heeft toen Gent bezocht.”

Korneel Bostyn, een grafisch vormgever uit Gent en de man achter de Instagrampagina ‘Ghent Colored’, vond een foto van Sander online, kleurde die in en zette die op zijn pagina. “Hij contacteerde mij in verband met het copyright op die foto. Hij mocht hem zeker gebruiken, op voorwaarde dat hij mijn website https://sandeboetiek.com/ vermeldde. Ik heb hem mijn volledige collectie bezorgd. Korneel kleurt simpelweg voor zijn plezier oude foto’s van Gent in. De komende dagen en weken zullen er nog een aantal op zijn pagina verschijnen die uit mijn collectie afkomstig zijn.” (JF)