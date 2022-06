Sander Leenknecht kroont zich tot Belgisch Kampioen Boccia: “Paralympische Spelen kan volgende stap zijn”

Sander Leenknecht uit Sint-Denijs maakte de afgelopen weken indruk door Belgisch Kampioen Boccia individueel en in team te worden. Ook vorig weekend presteerde de 25-jarige Sander, drielingbroer van Rutger en Arne, heel knap door zilver te pakken op het open Nederlands Kampioenschap.

Boccia is een Paralympische discipline voor mensen met een zware fysieke beperking. Deze sport is een variant van petanque en kan zowel individueel als in team gespeeld worden. Sander neemt het op in de klasse BC1, de categorie met mensen met de zwaarste beperking, en speelt samen met een PAB-assistent. Hij is lid van GIDOS in Gits. (GIDOS is een G-sportvereniging met een recreatief en een competitief aanbod voor personen met een beperking, red.) Daarin wordt Sander ondersteund door Dimitri Bauwens, zijn vaste PAB (Persoonlijk Assistent Budget)-assistent. De klik tussen beide heren is immens groot. Samen behaalden ze twee Belgische titels. “Het Belgisch Kampioenschap individueel stond al een tijdje met stip aangeduid in mijn agenda”, glundert Sander. “Boccia is deels geluk hebben, maar ook tactiek speelt een grote rol. Op het BK waren de deelnemers erg aan elkaar gewaagd. Ik had gehoopt dat ik na mijn eerste titel op mijn veertiende, voor een tweede kon zorgen. Ongelofelijk dat ik dit nu kon verwezenlijken.”

“Sander heeft hier heel hard voor getraind”, pikt Dimitri in. “Als je dan in je opzet slaagt, bezorgt dit je toch wel kippenvel. Presteerde hij zoals op training, dan was de titel binnen handbereik, dat zei ik hem al weken. Hij blijft hier heel bescheiden onder, maar moet dit eigenlijk niet zijn.”

Je mag me gerust heel gedreven noemen, ik ben een winnaar

Mooie evolutie

“Ook in team kon ik de titel pakken met mijn team Gidos uit Gits”, gaat Sander verder. Daar wonnen we in de finale met 7-4. Daar presteerden we eveneens heel goed. Mijn ploegmaats, die minder ervaren waren, heb ik goed kunnen bijsturen. Als team maakten we een mooie evolutie door. Bij Gidos train ik met Carla, Eline, Wesley en Josefien. Op de open Nederlandse Kampioenschappen in Hilversum behaalde ik vorig weekend de finale, een prestatie op zich tegen sterke concurrenten met categorie BC1 en BC5 samen. Ik verloor nipt met 4-5 van iemand uit de BC5. In de BC1 categorie versloeg ik de Nederlandse kampioen met 7-0. Toch een resultaat waar ik heel trots op mag zijn. Dit geeft me motivatie om zo verder te werken. Het hoofddoel was daar ervaring opdoen en andere spelers leren kennen.” Deze prestaties zijn teamwork. “Ik werk met een trainer die uit het voetbal komt, die weet hoe hij mensen moet motiveren. Ook mijn kine (groepspraktijk Depraetere en groepspraktijk ’t Eiland), waar ik iedere dag mee samenwerk, weet wat hij doet. Hier komt echt heel veel bij kijken. Het voordeel is dat gehandicaptensport niet veel in de aandacht komt en ik hier in alle rust naartoe kan werken.”

Peter Norbert

“Ik droom ervan om in de nationale ploeg terecht te komen. De Paralympische Spelen, een ultieme droom, kan de volgende stap zijn. Daarvoor moet hard blijven gewerkt worden. Momenteel train ik drie keer per week op dinsdag, woensdag en donderdag. Als er belangrijke tornooien aankomen wordt dit opgedreven. Ook tussendoor wordt er al eens een balletje gegooid. Ik mag me gerust heel gedreven noemen met een doel voor ogen. Ik ben een winnaar, ik wil de beste zijn. Deze titels draag ik op aan mijn peter Norbert”, vertelt een duidelijk geëmotioneerde Sander. “Hij was mijn steun en toeverlaat, en ondersteunde me op training en thuis. Toen de titel binnen was, belde ik mijn oma dan ook meteen op. Dit betekent heel veel voor mij. Als familie zijn wij heel close met elkaar. Ons gezin is onze sterkte. Mijn broers en ouders doen er alles aan om mij gelukkig te maken. Ook de gemeente Zwevegem moet ik bedanken, en de gemeenteschool in Sint-Denijs omdat ik daar altijd mag trainen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Onlangs kreeg ik nog een ballenbak van Mobiel Kwestie. Alle steun die ik krijg, zorgen mee voor dit succes.

“Zelf geef ik ook een cursus Boccia aan de gemeente Zwevegem vanaf september. Ik geef ook demo’s voor Sport Vlaanderen die starten in september. Ook tijdens de sportzomer drie keer aan de kust. Ik werk op maandag en dinsdag in de Branding in Kortrijk, waar ik actief ben in verwencafè ‘het idee’ en het voedingsatelier.”

Toekomst

“Mijn tweede passie is Club Brugge. Ik zie elke wedstrijd, ook op verplaatsing. Ik ga er met vrienden naartoe. Ik ben ook lid van supportersclub de blauw zwart boys in Waregem. Ook daar krijg ik heel veel steun van onder andere Philippe Goemine. Europees maakte ik nog geen verplaatsing mee met Club. Ik ging wel al naar wedstrijden kijken in Chelsea en Barcelona. Ook vier dagen Werchter op een aangepaste camping staat volgende maand op de planning.” (ELD)