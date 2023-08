Sancta Maria nog een laatste keer te bezichtigen voor gebouw tegen de vlakte gaat

De gebouwen van de vroegere middelbare school Sancta Maria in Ruiselede maken zoals eerder aangekondigd binnenkort plaats voor de bouw van het nieuwe zorgdorp van Curando. Om iedereen de kans te geven er nog een allerlaatste binnen te stappen, staat op zaterdag 9 september een opendeurdag gepland.

“We beseffen dat de school voor veel inwoners en oud-leerlingen jarenlang een thuis vormde en daarom zetten we de deuren nog een laatste keer open voor geïnteresseerden”, zegt Anneleen De Roo van Curando. “Het gebouw is intussen sloopklaar gemaakt, dus wie nog even wou plaatsnemen aan een oude schoolbank of nostalgisch op een krijtbord wou schrijven, moeten we teleurstellen. Maar de structuur van het gebouw is wel nog intact, dus zowel de klaslokalen als de vroegere indeling zijn er nog. Ook het peda-gebouw met het voormalige internaat kan bezocht worden. Wie herinneringen wil ophalen, kan dat trouwens doen bij een drankje aan de bar.”

Nieuw ‘zorgdorp’

Ondanks anderhalf jaar van stevig protest viel het doek in juni 2022 definitief over de kleine middelbare school, toen de laatste zeventien leerlingen er hun diploma kregen. Sindsdien stonden de gebouwen leeg, al krijgt de site dankzij het naastgelegen Curando een nieuwe toekomst. De zorggroep wil er een nieuw ‘zorgdorp’, bouwen, met 85 wooneenheden, een eigen sporthal, een restaurant, een kapsalon en een buurtwinkel. Alles samen goed voor een investering van ruim 30 miljoen euro. (SV)