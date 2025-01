Sanapolis in Damme krijgt steun van minister Crevits: “Duwtje in de rug voor startende sociaal ondernemers”

Met de oproep ‘Sociaal ondernemen – starters’ steunt Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits beginnende ondernemers in de opstartfase van hun sociale onderneming. Sanapolis (in Sijsele bij Damme) is het goedgekeurde West-Vlaamse project.

“De opstartfase is een cruciale fase voor het verdere succes van een onderneming. Dat is zeker het geval voor een sociale onderneming. Enkel met een degelijk verdienmodel kan zij haar belangrijke maatschappelijke doelstellingen realiseren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen en hen zo ook in het leven een houvast én een betekenisvolle job bieden. Met een investering van 230.000 euro steunen we ondernemers die die belangrijke missie waar willen maken”, klinkt het bij Hilde Crevits, Vlaams minister van Sociale Economie.

Steun voor Sanapolis

Er werden tien projecten goedgekeurd, waaronder eentje in West-Vlaanderen: Sanapolis in Sijsele bij Damme. Sanapolis is een hub waar diverse organisaties op een groene campus een complementair en divers aanbod voor gezondheid, toerisme en well-being aanbieden. Vanuit deze hub wordt de nieuwe sociale onderneming ‘VZW De Handige Harry’ opgericht. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen zo klusjes opknappen voor ouderen.

Sanapolis blijft in volle ontwikkeling. Even terug werd al bekend dat de site nu ook een jeugdverblijf krijgt. “Het is bovendien een volledig inclusief jeugdverblijf, zodat ook jongeren met een beperking er terechtkunnen”, zegt CEO Luc Verhulst.