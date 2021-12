San Silvestercross lokt 1.000 atleten, organisatoren en deelnemers blikken tevreden terug op kerstcorrida

De jaarlijkse San Silverstercross, de kerstcorrida in Sint-Eloois-Winkel, lokte zo’n 1.000 deelnemers. “Wij zijn blij dat we het evenement toch lieten doorgaan. We merken ook de grote tevredenheid bij de lopers.”

Geen kerstcorrida’s in Roeselare, Tielt en Wielsbeke dit jaar. Lopers konden hun favoriete hobby zondag wél beoefenen in Sint-Eloois-Winkel. De organisatie van de San Silvestercross koos vorig jaar voor een coronaformule, waarbij atleten een periode lang het parcours op eigen houtje konden afhaspelen. Dit jaar besliste het comité om weer een echte loopwedstrijd te organiseren.

“Een goede beslissing. In aanloop naar de wedstrijd stroomden de inschrijvingen binnen, iets meer dan 1.000 verdeeld over de jeugdwedstrijden, de korte cross en de lange cross. Wij zijn heel tevreden en we merken dat de atleten dat ook zijn”, aldus Bruno Bonte van de organisatie. Iets na vieren trapten de allerkleinsten het loopevenement op gang. Bij het vallen van de avond was het de beurt aan de twee hoofdwedstrijden.

Puike prestaties

Omstreeks 17.15 uur startte de korte wedstrijd. Een ronde, goed voor zo’n vier kilometer. Ruim driehonderdvijftig lopers kwamen er aan de start. De wedstrijd werd gewonnen door Jasper Sabbe. De Dadizelenaar gooide de afgelopen jaren al hoge ogen binnen de triatlonwereld. Dylan Voet en Ward Declerck vervolledigden het podium. Bij de vrouwen won Audrey Goessaert het voor thuisloopster Rhune Vansteenkiste. Een halfuur later liepen 460 atleten de grote cross. Simon Mestdagh wist Steven Casteele enkele seconden achter zich te houden. Guust De Smul werd derde.

Eerste dame werd Bianca Serroen. Charlotte Vanwalleghem en Katrijn Van Hulle vervolledigden het podium. “We zijn echt tevreden met deze editie en hopen natuurlijk om ook volgend jaar opnieuw een normale wedstrijd te kunnen organiseren”, aldus Bruno Bonte.