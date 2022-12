Sam’s Memorial Cup is het eerbetoon aan overleden Mulder-collega Sam Vandendriessche in Roeselare

De Warmste Week 2022 schiet op maandag 19 december uit de startblokken. In onze regio belichten we Sam’s Memorial Cup van Mulder in Beveren: niet alleen een gevecht tegen kansarmoede, maar ook een eerbetoon aan een overleden collega.

Het thema ‘Vlam mee tegen kansarmoede’ van De Warmste Week krijgt heel veel steun van bedrijven én particulieren en de acties voor deze Warmste Week breken alle records. Sam’s Memorial Cup is eigenlijk een organisatie van Mulder Natural Foods, producent van ontbijtgranen, en de brandweer van Roeselare ten voordele van De Warmste Week. De editie van dit jaar staat volledig in het teken van onze winnaar van vorig jaar, wijlen Sam Vandendriessche. De cup werd dan ook omgedoopt tot Sam’s Memorial Cup.

Enkele events

“Bij Mulder proberen we wel enkele events te organiseren in een jaar”, vertelt Wim Samyn (50) die al vijftien jaar bij de firma werkt en de trekker is van de Mulder-events. “We hebben een Start to Run gehad en tijdens de lockdown organiseerden we een ‘10 weeks challenge’. Tijdens De Warmste Week pakten we vorig jaar uit met een eigen interpretatie van De Container Cup in samenwerking met de firma Company Games. De deelnemers bij ons kunnen kiezen tussen ‘sports’ of ‘fun’ uitdagingen.”

“Dit jaar hebben we deze actie ‘Sam’s Memorial Cup’ genoemd. Sam Vandendriessche was een oven-operator bij Mulder die de eerste Container Cup heeft gewonnen. Enkele dagen na zijn overwinning kwam Sam echter om bij een verkeersongeval. Om hem te eren, hebben we deze cup naar hem genoemd. Het zijn trouwens niet alleen medewerkers van Mulder die deelnemen aan Sam’s Memorial Cup. Sam was ook vrijwillig brandweerman en de Roeselaarse brandweer neemt ook deel aan deze uitdaging met enkele manschappen, net als onze collega’s van Maselis en Borlix.”

“Burgemeester Kris Declercq komt maandagmorgen om negen uur het startschot geven van Sam’s Memorial Cup. Net ervoor houden we een ingetogen moment waarop we Sam herdenken. Tijdens Sam’s Memorial Cup komen er ook vijf bekende Vlamingen een partijtje darts spelen. Wie kan raden wie wint, krijgt een mooie prijs. Deelnemen kost een euro.”

Graag 4.000 euro

“Wij verkochten in de voorbije weken ook verrassingspakketten ten voordele van De Warmste Week aan de medewerkers van Mulder. We hebben er 450 verkocht aan 5 euro per stuk. Op vrijdag 15 december tenslotte is er een afsluitende kerstmarkt op het bedrijf met een oliebollenkraam, maar ook met een collectebus voor De Warmste Week. Vorig jaar konden wij als bedrijf 3.000 euro schenken aan de initiatiefnemers van De Warmste Week. Wij hopen dat we dit jaar 4.000 euro mogen afgeven.”

Wim Samyn, Martyn Syx, Andy Geirnaert en Angélique Tant zijn klaar voor de Cup. (foto SB) © (gf)

“Wij hebben onze acties ook officieel geregistreerd bij de VRT en enkele weken geleden mocht ik bij Fien in de Ochtendshow van StuBru onze ‘Sam’s Memorial Cup’ nader toelichten. Zij vond het een ongelooflijk mooi gebaar en werd er zowaar een beetje emotioneel van. Wij kregen ook de vraag of de VRT televisiebeelden mocht komen draaien tijdens het event.”

“Fien van StuBru werd er zowaar een beetje emotioneel van toen ik over Sam’s Memorial Cup vertelde”

“Het is een beetje een dubbel gevoel”, neemt Mulder-collega Florian Vandecasteele (29) over. “Enerzijds zetten we ons keihard in voor een goed doel, maar anderzijds herdenken we op die manier ook een collega-brandweerman die is gestorven. Net als Sam ben ik vrijwillig brandweerman en we kenden elkaar al negen jaar bij de brandweer. We zaten trouwens in dezelfde groep en hebben veel meegemaakt. Vorig jaar net voor Kerstmis waren we samen op persluchtoefening. Normaal oefenen we op vrijdag, maar omdat het dan kerstavond was, had men de oefening verplaatst naar woensdag. Na de oefening dronken de meeste deelnemers nog een glas in ’t Motje, maar Sam vertrok onmiddellijk met zijn motor naar zijn vriendin in Torhout. Hij is er nooit aangekomen.”

Blindelings vertrouwen

“Twintig minuten na het ongeval waren wij al op de hoogte. Wij hebben dan ook de directie van Mulder verwittigd en tussen Kerstmis en Nieuwjaar hebben wij een herdenkingsmoment georganiseerd met de Roeselaarse brandweer en Mulder. Ik heb nog contact met de ouders van Sam. Het is een vreemd gegeven: de dood is vaak aanwezig in ons beroep, maar als het één van ons is die sterft, is dat toch heel anders. Iedereen bij de brandweer geeft dit op zijn eigen manier een plaats, maar dat het blijft hangen, staat vast.”

“Sam deed zijn job graag. Net zoals hij ook graag brandweerman was. Sam en ik waren twee totaal andere mensen, maar ik zou met Sam altijd een brandend huis binnengaan. Ik vertrouwde hem blindelings.”