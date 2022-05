Sammy Mahdi en Benjamin Dalle komen balletje trappen op Global Peace Games

In Peace Village Mesen zijn woensdag de ‘Global Peace Games’ gestart. Dit is een 6-daagse uitwisseling waar meer dan 60 jongeren uit Tsjechië, Engeland en België samenkomen.

Groep INTRO begeleidt de jongeren in deze uitwisseling. “Tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog doen ze aan sport, volgen ze workshops rond vrede en conflict en brengen ze bezoeken aan oorlogsmonumenten in de regio,” zegt stafmedewerker Jan Langeraert. Vandaag speelden de jongeren samen met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en minister van Jeugd Benjamin Dalle een partijtje voetbal. Een sterk signaal van beide politici in deze turbulente oorlogstijden.

Het wedstrijdje werd gespeeld op het historische In Flanders Peace Field. Historisch omdat hier in 2014 de eerste editie van de Global Peace Games plaatsvond. Drie scholen, een Belgische, een Duitse en een Britse, namen toen deel aan dit meerdaagse kamp. Het veld is gelinkt aan de Kerstbestanden uit WO I. “Een symbolischere plek om sport en vrede te combineren is haast niet denkbaar,” weet de stafmedewerker van Groep INTRO.

Bijzonder aan dit initiatief dit jaar is dat de Belgische delegatie bestaat uit jonge nieuwkomers uit Dendermonde en Genk. “De meesten onder hen zijn afkomstig uit conflict- of oorlogsgebied en staan nu stil bij wat zich hier meer dan 100 jaar geleden afspeelde. In totaal maken 15 verschillende nationaliteiten deel uit van deze unieke uitwisseling.”