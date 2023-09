Sammy Feys naar EK Lifesaving in eigen land: “Een medaille zou mooi zijn”

Sammy Feys kijkt met veel enthousiasme uit naar het Europees kampioenschap Lifesaving dat van 16 tot en met 23 september in ons land plaatsheeft. In het Lago zwembad in Brugge zijn er de proeven in het zwembad, in Blankenberge volgen de onderdelen in open water.

Lifesaving is boeiend en attractief. Een set van skills die een redder moet bezitten in de vorm van competitieve sportbeoefening. Het bestaat uit twee verschillende strijdtonelen. Zowel in het zwembad als in open water zijn hiervoor zes individuele proeven en vijf teamonderdelen ontwikkeld. Het is de vierde keer dat België als gastland voor een EK fungeert. Naast de open categorie voor senioren waar iedereen mag aan deelnemen is er een Europese competitie voor masters, alsook een interclub. Het evenement brengt honderden atleten uit achttien verschillende landen samen om te strijden voor de felbegeerde medailles. Op het open EK individueel mogen per land en per proef, zowel bij de mannen als de vrouwen, maximum twee atleten deelnemen. Zij kunnen tevens punten verzamelen voor het algemeen klassement. Want het is ook een teamsport. “Afhankelijk van die punten mogen we aan heel grote internationale wedstrijden deelnemen. Individueel kan er per discipline ook een atleet tot Europees kampioen gekroond worden”, vertelt de 23-jarige Sammy Feys uit De Panne.

Progressie

Sammy begon met basketbal, uiteindelijk werd het van zwemmen reddend zwemmen. In 2019 maakte hij de overstap van de jeugdcategorie naar de open categorie. Tot zijn grote verbazing en die van zijn entourage werd de atleet van Flanders Coast Lifesaving Team dat jaar niet geselecteerd voor het EK. Het moest dan maar in 2021 gebeuren. Sammy behaalde in Spanje liefst drie medailles. Brons in de Board Race. In de Ocean Man finale, het koninginnennummer of een combinatie van surfski, boarden, zwemmen en lopen, een zilveren medaille. Plus goud in surfski, als een kajakonderdeel. “Het zou voor mij mogelijk zijn om ook nu een medaille te veroveren. Het kan. Wie weet opnieuw in die onderdelen, maar het zal zeer moeilijk zijn. Het niveau is er niet op achteruitgaan gegaan. Er zit veel progressie in het lifesaving, zowel op zee als in het zwembad. Als land mikken we op een plaats bij de eerste vijf of zes.” In zee leggen de atleten, in moeilijke omstandigheden en met verschillende reddingsmiddelen, zo snel mogelijk een boeienparcours af. Lifesaving wil daardoor bijdragen aan een veiliger watersportklimaat. “Binnen het nationale team zoeken ze bij een selectie naar de meest competente atleten, die in bepaalde onderdelen zeer goed zijn, wat samen één sterk compleet geheel maakt. We moeten van alle markten thuis zijn, maar het strand en de zee liggen mij als een gast van de kust het best.”

Andere hoek

Sammy fungeerde deze zomer als jobstudent als redder in Koksijde. Zijn eerste EK in eigen land was in 2017 bij de jeugd, in Brugge en Oostende. “Dat was wel tof, zo dicht bij huis. Ook nu zijn de locaties niet vreemd, vooral in zee is er alvast die voeling”, vindt Sammy. “Dit geeft mij alvast voldoende rust en vertrouwen om aan het EK mee te doen in een omgeving met vrienden en familie. In Blankenberge hebben we al Belgische kampioenschappen gedaan. Het is er heel tof. Bij de O’Neill Beachclub, vlak naast de pier, wat mooi is. Het publiek kan ons daar uit een andere hoek aanschouwen.”

Teamsport

In aanloop naar het EK was Sammy al met de andere tien leden van het nationale team in Blankenberge en in Lago in Brugge te gast. “Water zijn we gewend, maar het was vooral om de sfeer, het groepsgevoel aan te wakkeren. Met in het zwembad hier en daar een keer een aflossing om op elkaar afgestemd te geraken. Hoe we onze techniek kunnen verbeteren, hoe we tijd kunnen winnen, want het blijft een teamsport. In Blankenberge leerden we de zandbanken kennen, echt de zee lezen om te zien hoe de stroming is. In ons land is dat vrij algemeen. Maar toch merk je op diverse plaatsen een verschil.” (ACR)