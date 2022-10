Sammy en Karolien starten in Beveren aan de IJzer met een fithouse: “Beweging en gezonde voeding”

Nadat ze zelf jaren worstelden met hun lichaamsgewicht, ondervonden Sammy Meesseman en Karolien Van Cauwenberge de heilzame effecten van beweging en gezonde voeding. Op vandaag runt het koppel voltijds hun Fithuis Maison JoieDeVivre vanuit hun woning langs de Kallestraat. “Andere mensen begeleiden en inspireren, is nu onze missie.”

Sammy Meesseman (45) en Karolien Van Cauwenberge (39) kwamen acht jaar geleden na omzwervingen langs Nieuwpoort en Leisele in het kleine Beveren terecht. Ze bouwden een charmante woning in de Kallestraat en in hun huis en tuin realiseerden ze hun eigen zaak. Een droom die uitkwam, nadat beiden als kind en (jong-)volwassene worstelden met een ongezonde levensstijl.

“Sport is altijd mijn passie geweest”, begint Karolien. “Van mijn zesde tot mijn veertiende deed ik aan keurturnen. Omdat ik van nature mager ben en vijftien uur per week sportte, bleef de klassieke keuken met verse groenten, maar ook patatjes en snelle koolhydraten er niet aanplakken, iets wat later wel het geval was. Het zorgde voor maag- en darmproblemen. Op mijn achttiende woog ik 49 kilo, terwijl ik 1 meter 67 ben. In mijn vroegere job van treinbegeleidster werd fastfood en frisdrank kopen in het station een vaste gewoonte. Ik voelde me vaak moe. Toen ik zwanger werd, rees voor de eerste keer het besef: ik moet gezonder gaan leven. Ik vermagerde 10 kilo, maar de laatste twee maanden van mijn zwangerschap kwamen er 20 kilo bij. Het bekende jojo effect.”

“Zelf groeide ik op bij mijn grootouders”, vertelt Sammy. “Ik kreeg veel liefde, maar gezond eten, deden we niet echt en op mijn twaalfde woog ik 70 kilo. Het internet kwam op en ik begon alles op te zoeken over voeding en sport. Ik heb alle diëten uitgetest – niet altijd op de juiste manier – maar het werkte. Op mijn zestiende had ik een normaal lichaamsgewicht. Door Karolien te leren kennen, ging ook ik voor de NMBS werken. Door onregelmatig te leven en te eten – we gingen ook graag uit eten – kwamen er weer veel kilo’s bij. Ik woog 99 kilo, Karolien 69. Het was voor beiden een wake-up call.”

Pascale Naessens

Karolien wilde geen 7 op de weegschaal zien, Sammy wilde geen 100 kilo wegen. En ze besloten om actie te ondernemen. “Ik ben de boeken van Pascale Naessens gaan kopen”, vertelt Karolien. “En Sammy – die fantastisch kookt – is gerechten beginnen maken. Niet 1 keer per maand, maar dagelijks. Haar bereidingen zijn hoog in voedingsstoffen (vitaminen en mineralen) en eiwitten (mager vlees, vette vis, noten, eieren,..) en laag in snelle koolhydraten (pasta, rijst, brood,..). Commercialisatie, verarmde grond, transport en pesticiden maken dat de kwaliteit van onze voeding er de voorbije 50 jaar op achteruit is gegaan. Daarom ook is de Korte Keten zo goed: puur en natuurlijk. Wij ervaarden heel snel de gezondheidsvoordelen en straalden dat ook uit.”

“In 2015 leerde ik de sportvoeding van Herballife 24 kennen, gemaakt door sporters, voor sporters”, zegt Sammy. “Ik dacht toen voor het eerst: misschien kan ik beroepshalve iets doen met mijn passie. Ik startte als voedingscoach in bijberoep, Karolien volgde een opleiding tot lifecoach en personal coach en we organiseerden een bootcamp – sport in groep – in Veurne en Alveringem. Gaandeweg zagen we het potentieel van de grote open ruimte in onze eigen woning. We maakten er een multifunctionele sportruimte van en Fithouse ‘Maison JoieDeVivre’ was geboren.”

Voor Sammy en Karolien kan sport niet losstaan van gezonde voeding. Wat zij aanbieden, is dan ook vaak een combinatie van beide. De ‘Happy Sundays’ in Beveren bij voorbeeld: een combinatie van sporten en een gezonde brunch. De ‘Wolfpack’ is gratis 45 minuten sporten op muziek elke donderdag om 19 uur in hun Beverense Fithuis. Omdat samen bewegen voor levensvreugde zorgt. In die optiek organiseren ze ook elke vrijdagavond een gratis degustatie van gezonde zelfgemaakte gerechtjes.

Naam

“De naam van onze zaak is alles waar wij voor staan: sporten, lekker en gezond eten, reizen, lachen en vooral één zijn met de natuur, mindful in het leven staan en persoonlijke ontwikkeling. Onze missie is mensen de tools aanreiken om een nog betere versie van zichzelf te worden.”

Info: www.maisonjoiedevivre.be