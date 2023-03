Samenwerking De Bevertjes en De Notelaar wint Beernemse inclusieprijs

De Samenwerking De Bevertjes en De Notelaar heeft woensdagavond in OC De Kleine Beer in Beernem de inclusieprijs van de Raad voor Personen met een Beperking in ontvangst genomen.

De drie genomineerden waren de Samenwerking De Bevertjes en De Notelaar, TTC Topspin en De Wandelclub. Voorzitter Gino Vanpoucke van de Raad voor Personen met een Beperking bouwde de spanning geduldig op en kon op het einde van de avond de Samenwerking De Bevertjes en De Notelaar als prijswinnaar aankondigen.

Bewustwordingsproces

De groep mocht het kunstwerk van Oranje Beernem meenemen. Schepen Vicky Reynaert (Vooruit) legde uit voor wat inclusie staat. “Het is in de eerste plaats een bewustwordingsproces. Het gaat over het besef dat mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie of mensen met een beperking, mensen zijn zoals alle anderen.”

“Inclusie betekent dat de nadruk wordt gelegd op de zaken die mensen kunnen, in de plaats van op de zaken waar mensen het moeilijk mee hebben.”

Sociaal en een zorgzaam Beernem

Als gemeente hebben we een belangrijke rol te vervullen op de organisatie van die inclusieve samenleving. Daarom is een van de drie luiken van ons bestuursakkoord een sociaal en een zorgzaam Beernem”, aldus de schepen, die meteen een drietal voorbeelden gaf.

“De introductie van de Uitpas, de European Disability Card en de Komkommer, waarover ik bijzonder fier ben”, aldus een trotse schepen. Singer-songwriter Brecht zorgde voor de muzikale omlijsting wat leidde tot een mooie avond in een goed gevulde theaterzaal. (Regi)