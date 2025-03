Samenéén scoort met uitverkocht eetfestijn

Nog voor de eerste friet gesneden was, hing het bordje uitverkocht al aan het Gemeentepunt. Het eetfestijn van Samenéén was een schot in de roos: 750 gasten in recordtijd ingeschreven. “Dit is meer dan een eetfestijn”, glimlacht burgemeester Pauline Van Marcke.

Maar in de eerste plaats ziet de burgemeester het succes als een bevestiging van hun aanpak: “Naast verkiezingen winnen, vinden we het belangrijk om mensen samen te brengen. De opkomst bij het eetfestijn stijgt jaar na jaar. Het toont aan dat mensen tevreden zijn met de keuzes die we maken.” Ook gewezen burgemeester Gino Devogelaere reageert positief: “Een volle zaal, blije gezichten -dát is waar we het voor doen”, lacht hij.

Achter de schermen werd er keihard gewerkt. “Dankzij de vele helpende handen van partijleden en sympathisanten kunnen we zorgen voor een geslaagde middag”, benadrukt Van Marcke. “Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de drijvende krachten van de werkgroep.” Een van die trekkers is Els Gevaert.