Samen voor een nette omgeving: mooimakers beloont drie scholen met hun inzet voor leefmilieu

Vrije basisscholen De Verrekijker en De Libel en gemeenteschool Spelenderwijs hebben deelgenomen aan Mooimakers, het Vlaamse initiatief rond zwerfvuil. Door acties rond een nette school(omgeving) tot een goed einde te brengen, konden de scholen geld verdienen. Leden van het schepencollege zijn de opbrengst namens IVVO gaan overhandigen.

“Het was Thijs Vincent van het vijfde leerjaar die vorig schooljaar voorstelde om mee te doen aan Mooimakers”, vertelt directeur Julie Paelinck van Spelenderwijs. “Ik vond het een superidee. We hebben nagedacht over wat we zouden kunnen doen en maakten een actieplan. Bij aanvang van het project deden we een meting: waar ligt het meeste zwerfvuil en over welk afval gaat het vooral? De kinderen engageerden zich om het hele vorige schooljaar de speelplaats en fietsenstalling op te ruimen. We hadden prikkers en handschoenen en zelfs de kleuters deden mee. Elke maand ruimden de kinderen samen met enkele ouders ook de schoolomgeving op. We vonden vooral blikjes, papiertjes en sigarettenpeuken. In de Schooldreef naast onze school wordt er veel afval achtergelaten. Maar de rest van onze schoolomgeving is proper. In maart namen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar deel aan de grote IVVO-actie. De Sint-Rijkersstraat en het dorp richting Fortem werden zo proper gemaakt. Tot slot leerden de kinderen in de les wereldoriëntatie over sorteren. Zelfs nu het project afgerond is, blijven we maandelijks de school opruimen. We ontvingen 800 euro van IVVO, een mooi bedrag dat we duurzaam zullen besteden.”

De Verrekijker

Vrije basisschool De Verrekijker in de Hoogstraat werkte vooral vanuit de leerlingenraad rond het project. Elke klas wordt door twee kinderen vertegenwoordigd. “Onze school heeft 675 euro verdiend met onze acties”, zegt directeur Nele Devreker. “We werkten een project uit rond vuilnisbakken in de klas en hanteerden daarbij dezelfde kleuren als de echte containers en vuilniszakken: grijs voor restafval, blauw voor plastic, metaal en drankverpakkingen en geel voor papier en karton. We gingen ook zwerfvuil rapen: op het speelplein achter de oude pastorie, op het kerkhof en rond het rusthuis.

De zakken waren snel vol! Alle kinderen ondertekenden het engagement om zo weinig mogelijk plastic mee naar school te nemen en er was ook een actie rond meer groen op school. Bloembakken op de vensterbanken zetten, is daaruit voortgevloeid. Wat we met dit mooie bedrag zullen doen, bespreken we in het tweede trimester, wanneer directeur Jan Candaele terug is”, glimlachte Nele.

De Libel

De delegatie van het schepencollege trok ook naar De Libel in Leisele, een opvallend nette school! Ze werden ontvangen door directeur Sofie Maes, de kinderen van de leerlingenraad en enkele juffen. “Wij hebben van het project Mooimakers een schoolproject gemaakt”, zegt directeur Sofie. “Ook Beveren en Izenberge deden mee. Iedereen leerde over sorteren en de kleuren van de vuilnisbakken- en zakken. De grotere kinderen kregen uitleg over het proces van afvalverwerking. Beveren is naar het recyclagepark geweest en het Dorpspunt kwam naar school om een spel te spelen rond afval. Het lager is ook zwerfvuil gaan rapen in de straten in het dorp. Dat was confronterend! We vonden vooral sigarettenpeuken en blikjes, maar ook enkele volle vuilniszakken. De kinderen haalden ook twee pmd-zakken uit de gracht, mogelijk waren die weggewaaid. We maakten elke maand een andere klas verantwoordelijk voor de netheid van de speelplaats. Daar staan drie vuilnisbakken: grijs, blauw en groen. Zo kunnen de kinderen dagelijks oefenen in het sorteren. De Libel verdiende alles samen 1.300 euro. Wat we met dat geld gaan doen? Misschien iets duurzaams aankopen voor op de speelplaats”, zegt Sofie.