Samen tafelen brengt culturen samen op Couleur Bazaar

In zaal Park Ter Walle in Menen vond vrijdagavond de eerste editie van Couleur Bazaar plaats. Op deze multiculturele avond konden de bezoekers kennismaken met verschillende culturen en vooral proeven van het culinaire lekkers van elk land.

Couleur Bazaar werd georganiseerd door het Sociaal Huis in samenwerking met de dienst integratie, de jeugddienst en de lokale dienstencentra. Met België, Marokko, Syrië, Libanon, Palestina, Irak, Somalië, Burkina Faso, Oekraïne, Eritrea, Macedonië, Turkije, Cameroen en Congo waren er 14 landen vertegenwoordigd op deze eerste multiculturele avond.

De standhouders waren hoofdzakelijk inwoners van Groot-Menen. Gehuld in de typische kledij van hun land, zorgden ze voor mooi versierde standjes die rijkelijk gevuld waren met het lekkerste wat hun land te bieden heeft. Pakoro met chutney uit Pakistan, gefrituurde kibbeh uit Syrië, injerabrood uit Eritrea, aardappelnoedels uit Oekraïne of een biryanirijstschotel uit Irak: het is slechts een kleine greep van wat de bezoekers allemaal konden proeven. Onder de 21 standhouders bevonden zich ook liefdadigheidsorganisaties, zoals Welzijnsschakel Grenslicht of Muzuri, dat zich inzet voor jeugdige slachtoffers van het oorlogsgeweld in Congo.

Netwerkversterkend

“Samen tafelen brengt culturen samen”, weet trajectbegeleider Angelique De Rycke van het Sociaal Huis. “We hebben ervoor gekozen om de Iftar-maaltijd van de voorgaande jaren, waarbij vrijwilligers mensen bij hen thuis ontvangen om samen te tafelen, open te trekken naar alle culturen. Mensen die fier zijn op hun roots krijgen hier de kans om hun typische klederdracht te tonen en iedereen te laten proeven van hun lokale eet- en drinkgewoonten. Zo willen we mensen van verschillende culturen dichter bij elkaar brengen. Zo leren ze elkaar van een andere kant kennen. Het is een initiatief dat levensverrijkend en netwerkversterkend werkt.”

De eerste editie van Couleur Bazaar verliep alvast veelbelovend. Wetende dat Menen meer dan 100 verschillende nationaliteiten telt, is de verwachting dat dit veelbelovend evenement de komende jaren nog veel groeimarge heeft.