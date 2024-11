“Samen kleien en creëren”: Nancy Mostrey is creatieve bezielster van Studio Steengoed

Een theelichthuisje of ontbijtset maken, je eigen mok beschilderen of nieuwe zaken creëren met klei. Dat kan sinds kort allemaal bij Studio Steengoed in de Stationsstraat in Deerlijk. Nancy Mostrey en haar dochter Amelia Persyn bieden er allerlei creatieve cursussen aan en staan daarbij borg voor een deskundige begeleiding.

Nancy Mostrey, haar man Koen Persyn en dochter Amelia Persyn wonen sinds anderhalf jaar in Deerlijk. “Ik ben afkomstig van Lichtervelde en woonde de jongste drie decennia in Egem”, start Nancy (52) haar verhaal. “Ik ben altijd creatief geweest. Ik heb drie jaar architectuur in Sint-Lucas in Gent gestudeerd en heb in verschillende sectoren gewerkt. Ik heb ook een opleiding bloemist gevolgd, was een tijdlang hondentrimster en was als bediende actief in een bedrijf dat ecologische bouwmaterialen verkoopt.”

“Ik heb ook al een literaire carrière achter de rug… In 2012 heb ik mijn eerste jeugdboek ‘Noodweer’ uitgegeven. Een jaar later volgde ‘Vuurvogel’, mijn meest succesvolle uitgave waarvoor ik de derde prijs heb gekregen van de Kinder- en Jeugdjury 2014-2015. Ik schopte het ook tot de top tien in de ‘John Flandersprijs’ en hierdoor verscheen mijn verhaal ‘Ik word Sofie’ in de bekende reeks Vlaamse Filmpjes. Later zijn van mij nog ‘Tomatensoep met blaren’, ‘Bloedwraak’ en ‘Woestland’ verschenen.”

Keramiek

“In diezelfde periode raakte ik ook meer en meer gefascineerd door keramiek. Dat leidde tot het volgen van een opleiding aan de kunstacademie in Tielt. Een heel interessante en veelzijdige cursus, waarin de vele aspecten van de keramiek onbevooroordeeld onderzocht worden. Het atelier is eenlaboratoriumen onderzoeksruimte voor de materie klei. De potvorm, de sculptuur, installatie, performance, studiokeramiek, seriewerk, industrieel design… Het komt er, net als de verschillende opbouw-, afwerkings- en stooktechnieken allemaal aan bod.”

“Ik ging thuis steeds vaker aan de slag met klei en besliste om erin verder te gaan. De bestaande accommodatie in onze woning in Egem was te krap geworden en dan zijn we op zoek gegaan naar een ruimere locatie. Die speurtocht heeft ons in Deerlijk gebracht… De vele koterijen achter de ruime woning gingen onder de sloophamer en op dezelfde plaats hebben mijn man Koen, die beeldhouwer is, en ikzelf een gloednieuw atelier opgetrokken. Ik ben ook best handig in het hanteren van het truweel en heb zelf ook enkele muren gemetseld…”

Workshops

“We zijn hier nu ideaal gehuisvest. Steengoed is niet alleen een soort klei , maar kan je uiteraard ook op een andere manier interpreteren… Waarvoor je in Studio Steengoed terecht kan? Ik verkoop niet alleen klei, maar biedt hier samen met mijn dochter Amelia, die ook architectuur heeft gestudeerd, allerlei creatieve cursussen aan.”

“Bij ons word je altijd met een glimlach en een drankje ontvangen, zo voel je je meteen thuis. We beginnen met enkele eenvoudige instaplessen keramiek. Ons ruim aanbod workshops is voor alle leeftijden toegankelijk en vereist geen specifieke voorkennis. Na de instap wordt alles langzaam aangevuld met langere cursussen voor zowel beginners als gevorderden.”

Gezelligheid creëren

“Zo is er bijvoorbeeld onze korte cursus ‘Kerstmis theelichthuisje’. De donkere dagen zijn er weer, tijd om wat gezelligheid in huis te creëren. De plakken witte en zwarte klei worden door mij op voorhand uitgerold, zodat ze gebruiksklaar zijn op de dag van de workshop. Je kan kiezen uit een sjabloon en dit dan naar eigen smaak aanpassen. Daarna wordt het huisje gedroogd en afgebakken. Het is dan ongeglazuurd en mat.”

“Wil je het liever glanzend, dan kan je het komen beschilderen in een glazuurles. Andere korte sessies zijn het beschilderen op voorhand gebakken, maar ongeglazuurd aardewerk (borden, mokken of kommetjes) en eigenhandig een ontbijtset op te bouwen zonder gebruik van een draaischijf.”

Vrij atelier

“Behalve enkele mini-cursussen is er ook ons vrij atelier, dat open staat voor iedereen die zelfstandig kan werken.Je hoeft daarom geen expert te zijn. Het materiaal ligt allemaal klaar. Tijdens een vrij atelier, telkens op donderdagnamiddag en -avond, werk jezonder lesgever. Je leert van je buren, je deelt een gezellig en creatief moment met gelijkgestemden. Je kan ook terecht voor glazuren en bieden een bakservice aan. Seizoensgebonden kunnen hier ook lessen bloemschikken bij komen. Wil je voor je eigen groepje een leuke dag plannen, dan hebben we diverse mogelijkheden. In ons atelier kan je komen boetseren, kleuren, genieten. Alleen, met vrienden of nieuwe vrienden ontdekken.”

Info: Studio Steengoed, Stationsstraat 270, Deerlijk, 0472 41 35 01 (Nancy Mostrey), www.studiosteengoed.be, mostreynancy@gmail.com.