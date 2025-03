Samen aan tafel tegen racisme en discriminatie: “We organiseren een potluck”

Vrijdag 21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Op donderdag 20 maart organiseert Platform 21/03 in The Penta (Howest) aan Kortrijk Weide ‘Samen aan tafel tegen racisme’, een potluck waar iedereen een gerecht meeneemt en deelt met alle deelnemers.

Platform 21/03 is een samenwerking tussen Compagnie Cordial, Avansa Mid- en Zuidwest, vzw Linx+, ABVV West-Vlaanderen, vzw Femma, vzw FMDO, PVDA Kortrijk, Mondiale Raad Kortrijk, Howest, VIVES Hogeschool, Vredescomité Kortrijk en Oxfam Wereldwinkel Kortrijk.

“We organiseren een potluck, dus iedereen brengt een gerecht mee en schuift aan onze lange verbindende tafel. We maken het onderscheid tussen verschillende maaltijden: vlees, vis (halal of niet-halal), veganistisch en vegetarisch. Tijdens kan je luisteren naar speeches en worden verbindende gespreksstarters ingezet om met elkaar in gesprek te gaan”, vertelt Anaïs Loobuyck van Oxfam Wereldwinkel Kortrijk.

Kortfilm ‘Samen gelukkig’

Inschrijven voor de potluck kan via deze link of via de online eventpagina’s. “Dit is geen verplichting, maar geeft ons een zicht op hoeveel voedsel ter beschikking zal zijn.” Alvorens de maaltijd wordt de kortfilm ‘Samen gelukkig’ aangeboden. De inleiding hiervan wordt voorzien door stadsdichter Myriem El Kaddouri. Na de kortfilm volgt een nabespreking.

“Racisme en discriminatie verdelen onze samenleving. Ze ondergraven de empathie en de solidariteit die het ons mogelijk maken om samen op te komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid.”

“Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat rechten aan iedereen toebehoren en een gelijke behandeling de norm zou moeten zijn. En dat kunnen we enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor opkomen. Vanuit deze sociale en inclusieve visie op antiracisme, willen we burgers, middenveld, vakbonden en andere bewegingen verbinden om onze gezamenlijke strijd te winnen”, besluit Anaïs.