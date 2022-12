Samen 20 keer naar de top van de Kemmelberg voor de Warmste Week

Om het jaar af te sluiten beklommen twee Kemmelse Doortrappers 20 keer de Kemmelberg. Erik Crott met de fiets, Matthias Simoen trok de loopschoenen aan. Vooraf had het duo zich laten sponsoren. De opbrengst van 534€44 gaat naar de Warmste Week. De gure weersomstandigheden maakten van de tocht een heuse heldentocht. “Flandrienweer,” reageerden beiden met een knipoog.

Matthias Simoen is niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar aan de vooravond van Kerst fietste hij solo de Kemmelberg op voor het goede doel, dit keer op oudejaarsdag en met een Doortrapper. “Met de kerstdagen vertoefde ik in Italië, vandaar de keuze om het jaar sportief te beëindigen op de laatste dag van het jaar, zaterdag 31 december. Verder wou ik deze stunt delen met Erik Crott en die was alleen vrij op oudejaarsdag.” Het duo startte om 9.30u, Matthias al lopend en Erik al fietsend. “We bleven tijdens de klim samen, ik daalde af langs de kasseien, Erik reed een rondje rond.” Er werd vooraf ingezameld en dat is meteen meer dan vorig jaar toen de solo fietsttocht van Matthias 524€ opbracht.

Diverse doelstellingen

Erik kwam goed getraind aan de start. “De voorbije weken heb ik de berg 111 maal beklomen. Toen ik op een dag 25 keer haalde wist ik dat het goed zat.” In september nog fietste Climbing for Life in de Dolomiten. “En toen was het ook harken op de fiets gezien de weersomstandigheden daar. Toch wel wat vergelijkbaar met vandaag.”

Matthias, beroepshalve kinesist, is dan weer een verwoed triatleet. Hij koppelt zijn wedstrijden steevast aan een uitzonderlijke doelstelling. “Aan elke wedstrijd die ik zwem, fiets en loop koppel ik een doelstelling. Haal ik die doelstelling dan wordt verwacht dat de leden van mijn Facebookpagina 1 euro doneren, haal ik die niet dan stort ik 75 euro. Die doelstellingen zijn heel divers. Soms gaat het over een tijd, een plaats of een voorsprong op een andere atleet. Deze doelstellingen zijn voor mij motivaties om me verder te geven in de triatlonsport.” Zo kon Matthias dit jaar reeds 250€ inzamelen voor de vzw Hachiko vzw, een vereniging assistentiehonden opleidt voor personen met een beperking en personen met epilepsie.