Samana Westrozebeke pakt voor haar vijftigste verjaardag uit met een concert van Lisa del Bo

Samana Westrozebeke is een halve eeuw jong. Om die verjaardag te vieren, organiseert de vereniging op 7 mei een concert met Lisa del Bo in de kerk van Sleihage.

“Eigenlijk bestaan we dit jaar 52 jaar”, weet woordvoerster Josiane Lowie. “Omwille van de coronapandemie kunnen we nu pas ons halve eeuwfeest vieren. We doen dat in het gezelschap van zangeres Lisa del Bo.

“Nooit alleen”

Onder de titel Lisa gelooft werkte de zangeres eerder al een reeks kerkconcerten af die ruim 15.000 mensen lokten. Nu zet ze dat verhaal verder met Niet alleen. Lisa is daarbij op zoek gegaan naar liedjes met een ziel en vond een schat aan hoopvolle, spirituele en religieus geïnspireerde nummers die mensen verbinden en die op een fijne manier laten zien dat je nooit alleen bent”, zegt Josiane.

Het concert van Lisa del Bo vindt op zondag 7 mei om 15 uur plaats in de Christus Koningkerk in de Diksmuidesteenweg 87 in Sleihage-Hooglede. Tickets kosten 15 euro en kunnen besteld worden via 0497 41 67 24. (BCH)