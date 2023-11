Samana plant eerste praatcafé

Samana Alveringem organiseert op zondag 12 november voor het eerst een praatcafé en doet dat in deelgemeente Gijverinkhove.

Samana is een vereniging die zich inzet voor vereenzaamde ouderen en langdurig zieke mensen. Samana Alveringem is actief in Alveringem, Leisele, Izenberge, Hoogstade en Gijverinkhove. Samana-vrijwilligers gaan met Pasen en Kerstmis op bezoek bij hun leden en geven een geschenkje af. In hoofdgemeente Alveringem wordt er voor alle leden ook een jaarlijkse ontmoetingsnamiddag georganiseerd.

Alle leden welkom

“Het bestuur heeft beslist om een eerste praatcafé te organiseren”, zeggen Katrien Coupillie (56) en Klaas Dewulf (40), die in Gijverinkhove de vrijwilligers van dienst zijn. “Martin Vanbelle en Johan Herreman – respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van Samana Alveringem – hebben ons gevraagd of wij het zien zitten om de eerste editie in Gijverinkhove te organiseren. De focus ligt op de leden van Gijverinkhove en Hoogstade en hun mantelzorgers, maar in feite zijn al onze leden welkom.”

“We verzamelen in ’t Dorpshuis en bieden de mensen tussen 14 uur en 17 uur doorlopend koffie en gebak aan. Er kan ook gekaart worden. Gezien ’t Dorpshuis een eigen kaartersclub heeft, zijn er altijd kaartspelen voor handen.”

Ook mantelzorgers

“We willen onze leden een gezellige namiddag aanbieden, maar het is zeker ook onze bedoeling om de mantelzorgers van onze leden te leren kennen. Als wij met Pasen en Kerstmis aan huis gaan, zijn die mensen er lang niet altijd en zien wij die mensen dus meestal niet, waardoor we ze ook niet altijd kennen. Al die mensen zijn zondag dus welkom.”

“We vragen een kleine bijdrage van 5 euro per persoon, en mensen die moeilijkheden hebben om ter plekke te geraken kunnen wij ophalen en ook weer naar huis brengen. Het volstaat om contact op te nemen met Katrien Coupillie uit de Weegschede, 0497 48 92 71 of met Klaas Dewulf in de Ekestraat, 0498 11 55 94. De bijdrage van 5 euro kan ter plekke vereffend worden.” (AB)