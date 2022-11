Samana Oostrozebeke viert zijn kampioenen

Samana Oostrozebeke heeft na afloop van het voorbije speelseizoen zijn kampioenen in het kaarten en teerlingbak in de bloemetjes gezet.

Samana Oostrozebeke houdt er een heel sterke werking op na met maandelijks één of andere activiteit. Zo is er maandelijks een kaartnamiddag in de cafetaria van rusthuis Rozenberg waar een 40-tal leden op afkomen. De niet-kaarters kunnen zich uitleven op de teerlingbak of kunnen rummikubben. Zowel in het kaarten als op de teerlingbak is er een kampioenschap aan verbonden en de winnaars worden na afloop van het speelseizoen gehuldigd.

Linda Devolder, die alles in goede banen leidt, wist te vertellen dat Samana 120 leden telt en dat de aangeboden activiteiten heel druk gevolgd worden. De kampioenenviering werd dan ook heel druk bijgewoond.

In het kaarten was de kampioene Agnes Lansens en de rode lantaarn Francine Ampe. Op de teerlingbak werd Maria Billiet kampioene en Linda Devolder kreeg de rode lantaarn.